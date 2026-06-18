Poucos gols, zero derrotas: atacante da Escócia ex-rugby chama atenção Amuleto da seleção carrega marca de invencibilidade

O atacante da Escócia, Lyndon Dykes, que atualmente defende o Charlton, equipe da segunda divisão do Campeonato Inglês, é uma figura importante e carrega um feito curioso com a camisa de sua seleção. Nascido na Austrália, mas com pais escoceses, o atleta começou no rugby, mudou para o futebol e decidiu defender as cores da Escócia. Ao todo, ele soma 15 participações diretas de gols pela seleção, com dez gols e cinco assistências, e nunca perdeu uma partida sequer quando balançou as redes ou serviu um companheiro.

continua após a publicidade

O centroavante estreou pela equipe nacional no ano de 2020 e já soma mais de 52 jogos no período. Com essa marca invicta, ele ocupa um lugar especial no folclore do time comandado por Steve Clarke, sendo um herói cabeça raspada, que pode não marcar com tanta frequência, mas, quando faz, garante a vitória escocesa.

Pela seleção, a última vez que o atacante marcou foi no ano de 2025, na vitória sobre a Grécia por 3 a 1, quebrando uma seca de gols que durou um pouco mais de dois anos, visto que o gol anterior havia sido contra a Noruega, em 2023, na vitória por 2 a 1. Por outro lado, sua última participação direta em gol ocorreu em maio de 2026, com uma assistência na partida contra Curaçao, em amistoso válido pela preparação para o Mundial.

continua após a publicidade

O próprio jogador reconhece que os números são um pouco abaixo para a sua posição, mas destaca que ajuda o coletivo de outras maneiras em campo.

— Acho que sempre faço isso, mesmo que algumas pessoas digam que não marco gols suficientes. Contribuo muito mais em outros aspectos para ajudar a equipe — destacou o atacante.

Em contrapartida, Dykes vive sua melhor temporada atuando no futebol de clubes, acumulando nove participações em gols, seu melhor desempenho desde o ciclo 22/23, quando teve 11 participações. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada em estatísticas e na avaliação financeira de clubes e atletas.

continua após a publicidade

Lyndon Dykes treinando com os companheiros de equipe para o jogo contra o Marrocos, segunda rodada da Escócia na Copa do Mundo 2026 (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Estreia na Copa do Mundo

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (16), o atacante de 30 anos relembrou sua trajetória esportiva. Ele começou no rugby league e no futebol australiano em sua terra natal antes de fazer uma mudança relativamente tardia para o futebol, iniciando uma jornada que o levou até a Copa do Mundo, passando por equipes como Queen of the South, Livingston, Queens Park Rangers, Birmingham City e Charlton Athletic.

Na conversa com os jornalistas, Dykes destacou a importância de estrear na Copa do Mundo com a camisa da Escócia, afirmando que jamais imaginaria vivenciar o torneio e revelando o orgulho pessoal e familiar.

— É um sonho realizado. Você absorve tudo. Quer aproveitar e guardar lembranças especiais. Serei eternamente grato. Toda a minha família em Dumfries está orgulhosa. Eu jamais imaginei que estaria numa situação como essa — afirmou o atacante.

Objetivo na Copa e confronto contra o Marrocos

Marrocos é o próximo adversário da Escócia, em duelo que acontece nesta sexta-feira (19), às 19h (horário de Brasília). Mesmo ciente da força dos rivais africanos, Lyndon Dykes entende que os escoceses estão prontos e que levarão para o campo a força de seu povo para provar que a equipe não será a azarona do Grupo C, que conta ainda com Brasil e Haiti.

➡️Nova fase de Neymar sugere prazo de retorno à Seleção; saiba quando

— Os escoceses, em geral, são lutadores. Queremos entrar em campo e provar que todos estão errados. Não vamos simplesmente nos entregar e aceitar a derrota. Isso nos dá uma sensação de garra e determinação — destaca o centroavante.

O jogador acredita que a Escócia pode buscar os três pontos nos dois últimos jogos da fase de grupos. Embora reconheça que não seja uma das tarefas mais fáceis, ele confia na preparação do elenco para propor um jogo perigoso e ofensivo em busca dos resultados.