Futebol Internacional

Prêmio Lance! do futebol internacional; veja os vencedores

Torcedores elegeram os vencedores no canal do Lance! Futebol Internacional no WhatsApp

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/01/2026
09:56
Raphinha comemora vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)
Raphinha comemora vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O ano de 2025 chegou ao fim e, no Velho Continente, ficou marcado por um campeão inédito na Champions League e brilho do Brasil na Espanha. Em votação realizada no canal do Lance! Futebol Internacional no WhatsApp, os torcedores elegeram os vencedores do Prêmio Lance! nas seguintes categorias: "Melhor Jogador", "Melhor Treinador" e "Melhor time" do ano que se encerrou. Nos resultados, superioridade do PSG e vitória de um brasileiro.

🏆 Domínio francês

Nas escolhas de Treinador e Clube do Ano, o Paris Saint-Germain levou a melhor nas duas categorias. Liderados pelo técnico espanhol Luis Enrique, o time parisiense conquistou cinco títulos no ano, sendo eles o Campeonato Francês, Copa da França, Champions League, Supercopa da Europa e Copa Intercontinental. Além disso, a equipe foi vice-campeã do Mundial de Clubes para o Chelsea, em torneio disputado nos Estados Unidos. Veja os resultados:

Prêmio Lance! do futebol internacional - Melhor Treinador

Luis Enrique (PSG) → 82,28%
Enzo Maresca (Chelsea) → 8,86%
Hansi Flick (Barcelona) → 5,06%
Arne Slot (Liverpool) → 2,53%
Mikel Arteta (Arsenal) → 1,27%

Prêmio Lance! do futebol internacional - Melhor Time

Paris Saint-Germain → 77,17%
Barcelona → 14,13%
Arsenal → 5,43%
Bayern de Munique → 2,17%
Liverpool → 1,09%

Luis Enrique ao lado da taça da Champions League vencida pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

🟢🟡 Vitória brasileira

Na categoria "Melhor Jogador", o atacante Raphinha superou Kylian Mbappé, do Real Madrid, em votação apertada. Em 2025, o brasileiro do Barcelona se sagrou campeão de La Liga, Copa do Rey e a Supercopa da Espanha, além da semifinal da Champions League. Em números individuais, o jogador anotou 23 gols e 20 assistências em 52 jogos. Veja o resultado:

Prêmio Lance! do futebol internacional - Melhor Jogador

Raphinha (Barcelona e Brasil) → 42,67%
Kylian Mbappé (Real Madrid e França) → 30,67%
Vitinha (PSG e Portugal) → 9,33%
Lamine Yamal (Barcelona e Espanha) → 8%
Ousmane Dembélé (PSG e França) → 5,33%
Harry Kane (Bayern de Munique e Inglaterra) → 4%

Raphinha comemora vitória em La Liga (Foto: Josep LAGO / AFP)

