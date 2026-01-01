Prêmio Lance! do futebol internacional; veja os vencedores
Torcedores elegeram os vencedores no canal do Lance! Futebol Internacional no WhatsApp
- Matéria
- Mais Notícias
O ano de 2025 chegou ao fim e, no Velho Continente, ficou marcado por um campeão inédito na Champions League e brilho do Brasil na Espanha. Em votação realizada no canal do Lance! Futebol Internacional no WhatsApp, os torcedores elegeram os vencedores do Prêmio Lance! nas seguintes categorias: "Melhor Jogador", "Melhor Treinador" e "Melhor time" do ano que se encerrou. Nos resultados, superioridade do PSG e vitória de um brasileiro.
Relacionadas
- Futebol Internacional
É craque ou só mídia? Lance! revisita os jogadores analisados em 2025
Futebol Internacional01/01/2026
- Futebol Internacional
Os melhores duelos individuais de 2025; rivalidades que marcaram o ano
Futebol Internacional01/01/2026
- Futebol Internacional
Modric revela treinador que fez Cristiano Ronaldo chorar no Real Madrid
Futebol Internacional31/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
🏆 Domínio francês
Nas escolhas de Treinador e Clube do Ano, o Paris Saint-Germain levou a melhor nas duas categorias. Liderados pelo técnico espanhol Luis Enrique, o time parisiense conquistou cinco títulos no ano, sendo eles o Campeonato Francês, Copa da França, Champions League, Supercopa da Europa e Copa Intercontinental. Além disso, a equipe foi vice-campeã do Mundial de Clubes para o Chelsea, em torneio disputado nos Estados Unidos. Veja os resultados:
Prêmio Lance! do futebol internacional - Melhor Treinador
Luis Enrique (PSG) → 82,28%
Enzo Maresca (Chelsea) → 8,86%
Hansi Flick (Barcelona) → 5,06%
Arne Slot (Liverpool) → 2,53%
Mikel Arteta (Arsenal) → 1,27%
Prêmio Lance! do futebol internacional - Melhor Time
Paris Saint-Germain → 77,17%
Barcelona → 14,13%
Arsenal → 5,43%
Bayern de Munique → 2,17%
Liverpool → 1,09%
🟢🟡 Vitória brasileira
Na categoria "Melhor Jogador", o atacante Raphinha superou Kylian Mbappé, do Real Madrid, em votação apertada. Em 2025, o brasileiro do Barcelona se sagrou campeão de La Liga, Copa do Rey e a Supercopa da Espanha, além da semifinal da Champions League. Em números individuais, o jogador anotou 23 gols e 20 assistências em 52 jogos. Veja o resultado:
Prêmio Lance! do futebol internacional - Melhor Jogador
Raphinha (Barcelona e Brasil) → 42,67%
Kylian Mbappé (Real Madrid e França) → 30,67%
Vitinha (PSG e Portugal) → 9,33%
Lamine Yamal (Barcelona e Espanha) → 8%
Ousmane Dembélé (PSG e França) → 5,33%
Harry Kane (Bayern de Munique e Inglaterra) → 4%
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias