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Chelsea escolhe influencer brasileiro para campanha e web se assusta: 'Por isso'

Postagem da parceria foi feita nas redes sociais do clube

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 16:34
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Chelsea lançou a nova camisa para a temporada e escolheu Carlinhos Maia como um dos rostos da campanha
Criador de conteúdo será o rosto de lançamento da nova camisa do Chelsea (Foto: Reprodução/ChelseaFC)

Pensando na temporada 2026/2027, o Chelsea iniciou a campanha de lançamento do novo uniforme do time e escolheu um influenciador brasileiro para estrelar a ação de marketing do clube. Carlinhos Maia, criador de conteúdo com mais de 35 milhões de seguidores nas redes sociais, fez uma colaboração com a conta oficial da equipe inglesa no Instagram, vestindo a nova camisa dos Blues.

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    Escolhido pelo Chelsea para ser um dos rostos da campanha global de seu novo lançamento, Carlinhos nasceu em Alagoas e é um comunicador e humorista de 35 anos. Com mais de dez anos de carreira, ele acumula passagens por grandes canais como a Globo e o Multishow, além de possuir um grande impacto nas redes sociais.

    Confira a postagem:

    Carlinhos Maia vestindo a nova camisa do Chelsea
    Carlinhos Maia é um dos rostos da campanha da nova camisa do Chelsea (Foto: Reprodução/ChelseaFC)

    A reação dos internautas com a escolha do Chelsea

    Após a publicação do clube da Premier League, alguns brasileiros se pronunciaram sobre a escolha do time pelo influenciador. A falta de relação entre o conteúdo de Carlinhos e futebol acabou não agradando a todos.

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    Enzo Fernández pode deixar o Chelsea

    Segundo o jornal Sport (Espanha), o Real Madrid selou um acordo definitivo com o campeão do mundo Enzo Fernández com um contrato válido até 2032. O argentino é um pedido expresso de José Mourinho, que busca o substituto ideal para suprir as lacunas históricas deixadas pelas saídas de Luka Modric Toni Kroos. O argentino, que registrou 15 gols e 7 assistências em 54 partidas pelo Chelsea nesta temporada, já vinha pressionando a diretoria londrina pela liberação, enxergando o projeto merengue como a oportunidade perfeita de brigar por títulos expressivos.

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    A operação total deve ultrapassar a casa dos 100 milhões de euros. Como o Chelsea avalia o volante em 140 milhões de euros, o Real Madrid tenta amortizar o valor financeiro incluindo atletas na troca. O novo comandante dos BluesXabi Alonso, gostaria de contar com nomes como Arda Güler ou Camavinga para liberar o argentino, embora a alta cúpula em Londres priorize dinheiro em caixa. Como a relação entre os clubes está pacificada após a venda recente de Marc Cucurella para Madrid, o desfecho positivo é iminente.

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