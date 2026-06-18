Time ideal: confira a seleção da primeira rodada da Copa Os craques brilharam na rodada inaugural do Mundial

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim, e os gramados da América do Norte já foram palco de atuações dignas de entrar para a história do torneio. Entre zebras memoráveis e favoritos que corresponderam às expectativas, o Lance! elegeu os onze jogadores que mais se destacaram e ditaram o ritmo da rodada inaugural. A seleção reúne prodígios de apenas 18 anos, artilheiros implacáveis e heróis improváveis que conduziram suas seleções no maior palco do futebol mundial.

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O goleiro Vozinha, de Cabo Verde, após o histórico empate contra a Espanha, em Atlanta (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Seleção escalada!

Goleiro: Vozinha (Cabo Verde) Lateral-Direito: Murillo (Panamá) Zagueiro: Lopes (Cabo Verde) Zagueiro: Souttar (Austrália) Lateral-Esquerdo: Robinson (Estados Unidos) Volante: McKennie (Estados Unidos) Meia: Ayyoub Bouaddi (Marrocos) Atacante: Lionel Messi (Argentina) Atacante: Yan Diomande (Costa do Marfim) Atacante: Mbappé (França) Atacante: Haaland (Noruega)

Confira o desempenho de cada craque

Vozinha (Cabo Verde)

Goleiro caboverdiano virou o grande protagonista do empate em 0 a 0 contra a favorita Espanha. Com defesas ótimas, ele garantiu um ponto histórico para a seleção de Cabo Verde em seu debute em Copas do Mundo.

Murillo (Panamá)

Mesmo com a derrota do Panamá para Gana com um gol nos acréscimos, o lateral demonstrou consistência invejável. Ele dominou o corredor direito e se firmou como o melhor nome de sua equipe.

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Lopes (Cabo Verde)

Parceiro ideal de Vozinha, o zagueiro de 34 anos foi um gigante na contenção dos Tubarões. Veterano antecipou as principais jogadas de perigo e evitou o que seria um revés amargo para os africanos.

Souttar (Austrália)

Único titular dos 'Socceroos' com experiência prévia em mundiais, o defensor do Leicester City liderou a linha de trás com uma atuação colossal e inspiradora.

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Robinson (Estados Unidos)

Ala-esquerdo serviu como o motor dos Estados Unidos na goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai. Ele distribuiu 25 passes no terço final do campo e acumulou 5 dribles autorais, o que evidenciou sua alta influência ofensiva.

McKennie (Estados Unidos)

Meio-campista da Juventus assumiu um posicionamento avançado e infernizou a marcação rival. Sua capacidade de condução e inteligência nos espaços vazios ditaram o volume de jogo norte-americano.

Bouaddi (Marrocos)

Prodígio de apenas 18 anos chocou o planeta diante do Brasil. Com extrema frieza sob pressão, o meia ditou o ritmo do jogo com 87 toques na bola, um volume que superou todo o meio-campo da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

Yan Diomande (Costa do Marfim)

Garoto marfinense de 19 anos estreou com personalidade ao criar cinco chances claras de gol. Com 28 carregamentos de bola e verticalidade, o atacante se consolidou como uma das maiores ameaças individuais do torneio até aqui.

Lionel Messi (Argentina)

Craque argentino desfilou em campo e anotou um hat-trick na vitória da atual campeã mundial sobre a Argélia. Ao balançar as redes três vezes, o camisa 10 controlou o ritmo da partida e alcançou o alemão Miroslav Klose como o maior artilheiro da história das Copas.

Mbappé (França)

Astro francês decidiu a vitória por 3 a 1 contra Senegal. Após aproveitar uma assistência magistral de Michael Olise, o camisa 10 marcou o primeiro e selou o triunfo com um disparo espetacular de longa distância, além de registrar nove tentativas de drible.

Haaland (Noruega)

Artilheiro conhecido como 'Cometa' teve uma estreia impecável em Copas do Mundo e liderou a goleada por 4 a 1 sobre o Iraque. Centroavante anotou dois gols em cinco finalizações, feito que o transformou no primeiro atleta a marcar múltiplos gols pela Noruega em uma única partida de Mundial.

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