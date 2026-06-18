Copa do Mundo quebra recordes e tem maior média na estreia em quase 70 anos Edição atual tem a maior fartura de bolas na rede em estreias em muito tempo

A Copa do Mundo de 2026 começou com uma verdadeira fartura de bolas na rede em sua rodada inaugural. Ao todo, foram anotados impressionantes 75 gols em 24 jogos, o que corresponde a uma excelente média de 3,13 gols por partida. Esta marca já se consolidou como a maior média registrada em uma primeira rodada desde a edição de 1958.

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Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata / AFP)

O placar mais elástico do torneio até aqui foi o atropelo da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, que carimbou diretamente o seu passaporte para a lista das maiores goleadas de toda a história das Copas do Mundo. Outras duas partidas pesaram fortemente para elevar a estatística: a goleada da Suécia por 5 a 1 diante da Tunísia (Grupo F) e o triunfo agitado da Inglaterra por 4 a 2 contra a Croácia, válido pelo Grupo L.

Alemanha atropelou Curaçao na estreia na Copa do Mundo, vencendo por 7 x 1 (Foto: Lars Baron / Getty Images via AFP)

Em números absolutos, jamais o planeta havia testemunhado uma rodada de abertura com tantas bolas na rede. Entretanto, vale frisar o peso do novo formato. A Copa de 2026 é a maior de todos os tempos, contando com 48 participantes, o que significou a realização de oito partidas a mais na rodada de estreia se comparada ao modelo com 32 seleções, vigente desde 1998.

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Se olharmos para o ranking histórico, a última vez que uma rodada inicial teve média superior foi na Copa da Suécia, em 1958, Mundial do primeiro título do Brasil , com 29 gols em 8 confrontos (média de 3,63). O recorde máximo de eficiência segue com a Copa de 1950, que registrou surreais 6,33 gols por jogo (38 gols em 6 partidas).

O apetite ofensivo das seleções neste início de torneio desenhou um panorama de partidas abertas e emocionantes. Um dado estatístico salta aos olhos sobre o equilíbrio tático e a postura agressiva das equipes:

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Dos 24 jogos disputados nesta primeira fase da competição, em apenas 6 confrontos ambos os times não marcaram gols.

Isso significa que a imensa maioria dos jogos contou com as duas equipes celebrando ao menos uma bola na rede. O grande "ponto fora da curva" dessa estatística e o único jejum completo de gols na rodada ficou por conta do embate entre Espanha e Cabo Verde, que terminou no placar de 0 a 0.

Espanha parou em Cabo Verde de Vozinha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

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