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Kane começa Copa em alta com a Inglaterra e dá primeiro passo na busca pelo prêmio de melhor do mundo

O atacante foi autor de dois gols da vitória inglesa em cima da Croácia

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
18/06/2026 13:25
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Kane (Photo by Aric Becker / AFP)
Kane (Photo by Aric Becker / AFP)
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A Inglaterra largou bem na Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (18), a seleção venceu a Croácia por 4 a 2 e teve como um de seus principais destaques Harry Kane, capitão e maior artilheiro da história do país. O atacante aparece entre os fortes candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo da temporada, mas suas chances de conquistar a honraria passam, em grande parte, pelo desempenho da seleção inglesa no Mundial.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Inglaterra largou bem na Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (18), a seleção venceu a Croácia por 4 a 2 e teve como um de seus principais destaques Harry Kane, capitão e maior artilheiro da história do país. O atacante aparece entre os fortes candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo da temporada, mas suas chances de conquistar a honraria passam, em grande parte, pelo desempenho da seleção inglesa no Mundial.

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    • Tradicionalmente, em anos de Copa do Mundo, a disputa pelos principais prêmios individuais do futebol não leva em consideração apenas o rendimento dos jogadores por seus clubes. O desempenho com a seleção e a campanha da equipe no torneio costumam ter peso significativo na eleição do The Best, prêmio concedido anualmente pela Fifa ao melhor jogador do mundo.

    A história recente mostra diversos exemplos dessa influência. Em 2022, Lionel Messi foi eleito o melhor do mundo após liderar a Argentina na conquista da Copa do Mundo. Quatro anos antes, Luka Modric surpreendeu ao conduzir a Croácia até a final do Mundial da Rússia e acabou levando o prêmio de melhor jogador da temporada. Outros campeões mundiais também transformaram o sucesso com suas seleções em reconhecimento individual, como Fabio Cannavaro, em 2006, Ronaldo Fenômeno, em 2002, e Romário, em 1994.

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    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Kane pelo Bayern na temporada

    A temporada de Harry Kane pelo Bayern de Munique foi extraordinária e o colocou entre os principais candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo. Além de conquistar três títulos com a equipe alemã, Supercopa da Alemanha, Copa da Alemanha e Campeonato Alemão, o atacante acumulou números impressionantes ao longo da temporada.

    Em 51 partidas, Kane marcou incríveis 61 gols e distribuiu sete assistências. O inglês ainda conquistou a Chuteira de Ouro, prêmio concedido ao maior artilheiro das principais ligas nacionais da Europa. Além disso, terminou a temporada como artilheiro do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha, além de vice-artilheiro da Liga dos Campeões.

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    Com esse desempenho excepcional por seu clube, uma grande campanha da Inglaterra na Copa do Mundo pode ser o fator decisivo para impulsionar Kane na corrida pelo prêmio de melhor jogador do mundo.

    Estrela de Harry Kane brilha novamente na Champions League (Foto: Reprodução/FCBayern/X)
    Estrela de Harry Kane brilha novamente na Champions League (Foto: Reprodução/FCBayern/X)

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