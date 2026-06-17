Real Madrid chega a acordo e rescinde com astro do clube Dani Ceballos deixa a equipe após 8 anos

O Real Madrid chegou a um acordo com Dani Ceballos para encerrar antecipadamente o contrato do meio-campista, que tinha vínculo até junho de 2027. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Diario AS" e confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano. Fora dos planos de José Mourinho para a próxima temporada, o espanhol aceitou abrir mão do último ano de contrato para deixar o clube sem custos de transferência e buscar um novo destino no mercado.

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A decisão coloca fim a uma passagem iniciada em 2017, quando Ceballos chegou ao Santiago Bernabéu após se destacar pelo Betis e pelas seleções de base da Espanha. Ao longo de oito temporadas, entre períodos no clube e empréstimos, o meio-campista participou de 215 partidas oficiais e conquistou uma extensa coleção de títulos com a camisa merengue.

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Mourinho não conta com o jogador

A saída ganhou força após a chegada de José Mourinho ao comando técnico. Segundo o Diario AS, o treinador português comunicou à diretoria que não pretendia utilizar o meio-campista e solicitou que o clube facilitasse sua saída durante a janela de transferências.

Sem perspectivas de maior espaço no elenco, Ceballos aceitou negociar sua liberação. A decisão também evita que o jogador permaneça mais uma temporada em condição semelhante à vivida recentemente. Em 2025/26, ele teve participação reduzida, com apenas 16 partidas disputadas e menos de 500 minutos em campo.

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Ceballos em ação no Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

O principal candidato a receber Ceballos é justamente o Betis, clube onde foi formado e estreou profissionalmente. O retorno ao futebol de Sevilha é um desejo antigo tanto do jogador quanto da diretoria verdiblanca.

De acordo com o Diario AS, o Betis acompanha a situação há várias temporadas e agora vê a oportunidade mais concreta de concretizar a contratação. Com a rescisão encaminhada, o clube não precisará arcar com valores de transferência, o que facilita a negociação.

Nas últimas semanas, o Ajax chegou a avançar por um acordo com o meio-campista. No entanto, a possibilidade de voltar ao Betis fez o jogador interromper as tratativas enquanto aguardava uma definição sobre seu futuro em Madri.

Entre títulos e busca por espaço

Apesar da quantidade de conquistas, a trajetória de Ceballos no Real Madrid foi marcada pela dificuldade em se firmar como titular. Contratado após ser eleito o melhor jogador da Eurocopa Sub-21 de 2017, ele chegou ao clube cercado por expectativa, mas encontrou forte concorrência no meio-campo.

Durante boa parte de sua passagem, disputou espaço com nomes como Casemiro, Toni Kroos e Luka Modric. Entre 2019 e 2021, foi emprestado ao Arsenal em busca de maior sequência.

De volta à Espanha, viveu momentos de destaque, especialmente na temporada 2022/23, mas nunca conseguiu transformar as boas atuações em protagonismo permanente. Ainda assim, acumulou títulos importantes, incluindo três Champions League, dois Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei, três Mundiais de Clubes e três Supercopas da Espanha.

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