Anderson Talisca, o Spark, lança clipe e abre nova fase no R&B Faixa mistura elementos do R&B com uma interpretação confessional do atleta

Consolidando cada vez mais sua carreira paralela na música sob o nome artístico de Spark, o meia-atacante Anderson Talisca lançou nesta terça-feira (16), às 19h, o videoclipe de "Dúvida". A faixa é a responsável por abrir o EP "Ciclos" e apresenta o primeiro capítulo visual da narrativa construída ao longo do projeto. Com forte influência do R&B, o trabalho marca uma nova fase artística do cantor, que deixa de lado os holofotes dos gramados para apostar em uma sonoridade muito mais intimista.

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Meia-atacante do Fenerbahçe contracena com a noiva em produção dirigida por Yuri Jezzu (Foto: Divulgação)

A música mergulha nos conflitos e questionamentos que surgem em um relacionamento amoroso, explorando os sentimentos de quem se vê dividido entre permanecer ou seguir em frente.

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— Todo mundo já passou por uma situação parecida em algum momento. Às vezes existe sentimento, existe vontade de fazer dar certo, mas falta conversa. "Dúvida" fala sobre esse momento in que a relação entra num lugar de incerteza e ninguém sabe muito bem como resolver aquilo — explica Spark.

Bastidores e narrativa visual

Ambientado durante a noite no interior de uma residência, o clipe acompanha o jogador-artista interpretando a canção enquanto contracena com sua própria noiva, Carolaine Freitas. Ao longo da narrativa, o casal divide o mesmo espaço físico, mas escancara uma profunda distância emocional, marcada pelo silêncio, pela falta de diálogo e pelos conflitos que surgem quando sentimentos deixam de ser verbalizados.

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Anderson Talisca, o Spark, lança clipe intimista de "Dúvida" (Foto: Divulgação)

Na letra, Spark narra a tentativa de manter vivo um relacionamento abalado pelo orgulho, pelo ciúme e pela dificuldade de comunicação, com versos confessionais como "Um dia inteiro tentando fazer cê me notar" e "Maturidade é necessário agora". O ponto de virada do vídeo acontece nos momentos finais: ao simular que está deixando a casa, Spark provoca uma reação de Carolaine, que corre atrás dele antes da partida, simbolizando a escolha de lutar pela relação.

A produção audiovisual conta com a direção de Yuri Jezzu, nome de peso na cena urbana que já assinou projetos para artistas como MC Cabelinho, TZ da Coronel, Duquesa e MD Chefe. Produzida por TX, "Dúvida" dita o ritmo que conduzirá o EP "Ciclos", mostrando que as habilidades de Talisca vão muito além do futebol no comando do ataque na Turquia.

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