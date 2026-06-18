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Técnico da seleção portuguesa está no radar de time de Cristiano Ronaldo, diz rádio

Seleção portuguesa pode estar em fim de ciclo com atual técnico

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
18/06/2026 14:26
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Roberto Martinez - Bélgica
Técnico estaria na mira de equipe árabe (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesa, estaria no radar do Al-Nassr para assumir o comando da equipe após a Copa do Mundo. A informação é da rádio RMC Sport, da França.

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    • O futuro de Martínez estava sendo posto em cheque há algum tempo. O técnico evitou cravar nas últimas coletivas a respeito do seu futuro, assim como jogadores da seleção quando eram questionados.

    O Al-Nassr passou a considerar Roberto Martínez como um dos principais candidatos para assumir o comando técnico da equipe após a saída de Jorge Jesus. O treinador português deixou o clube depois da conquista do Campeonato Saudita na última temporada e o cargo ficou aberto.

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    De acordo com a emissora francesa RMC, os primeiros contatos entre as partes teriam acontecido antes mesmo do início da Copa do Mundo. Na imprensa portuguesa, os veículos tradicionais também indicam que a passagem de Roberto Martínez estaria perto do fim.

    Portugal tem estreia na Copa marcada contra RD Congo, no dia 17 de junho (Foto: John MacDougall/AFP)
    Roberto Martinez podem trabalhar juntos (Foto: John MacDougall/AFP)

    Martínez trabalharia com conhecidos no Al-Nassr

    Caso a informação se concretize, Roberto Martínez trabalharia com jogadores conhecidos na equipe árabe. Entre eles, nomes como Cristiano Ronaldo e João Felix.

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    Roberto Martínez começou sua carreira como treinador de seleções em 2016, no comando da seleção da Bélgica iniciando um dos ciclos mais marcantes da história da equipe. Sob sua liderança, os belgas alcançaram o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018, melhor campanha do país no torneio.

    Em janeiro de 2023, o treinador espanhol foi anunciado como novo comandante da seleção de Portugal. Com contrato até 2026, Martínez assumiu a missão de liderar a equipe na Eurocopa de 2024 e na Copa do Mundo de 2026.

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