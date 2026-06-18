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Gigantes na liderança e Palmeiras na lista: veja artilharia por clubes da Copa do Mundo

Apenas um jogador do Brasileirão marcou; Premier League domina entre ligas

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 16:06
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Vini defende Mbappé de imagem negativa durante passagem no Real (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)
Vini Jr e Mbappé comemoram gol do Real Madrid; dupla marcou na 1ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)

Ao fim da primeira rodada da Copa do Mundo, os gigantes Bayern de Munique (Alemanha) e Real Madrid (Espanha) são os clubes com mais gols no torneio. Ambos contam com três jogadores que balançaram as redes em suas estreias. O time alemão foi bem representado por Musiala, Díaz e Kane (2x), enquanto o espanhol festejou os tentos de Vini Jr, Mbappé (2x) e Bellingham.

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    Confira a lista completa:

    TimeGolsArtilheiros

    Bayern (Alemanha)

    4

    Jamal Musiala (Alemanha), Luis Díaz (Colômbia) e Harry Kane (Inglaterra)

    Real Madrid (Espanha)

    4

    Vini Jr (Brasil), Kylian Mbappé (França) e Jude Bellingham (Inglaterra)

    Inter Miami (EUA)

    3

    Lionel Messi (Argentina)

    PSG (França)

    3

    Bradley Barcola (França), Ibrahim Mbaye (Senegal) e João Neves (Portugal)

    Arsenal (Inglaterra)

    3

    Kai Havertz (Alemanha) e Viktor Gyökeres (Suécia)

    Dortmund (Alemanha)

    2

    Felix Nmecha (Alemanha) e Nico Schlotterbeck (Alemanha)

    Monaco (França)

    2

    Folarin Balogun (EUA)

    Motherwell FC (Escócia)

    2

    Elijah Just (Nova Zelândia)

    Brighton (Inglaterra)

    2

    Yasin Ayari (Suécia)

    Crystal Palace (Inglaterra)

    2

    Daichi Kamada (Japão) e Daniel Muñoz (Colômbia)

    Liverpool (Inglaterra)

    2

    Virgil van Dijk (Holanda) e Alexander Isak (Suécia)

    Manchester City (Inglaterra)

    2

    Erling Haaland (Noruega)

    Frankfurt (Alemanha)

    1

    Nathaniel Brown (Alemanha)

    M'gladbach (Alemanha)

    1

    Giovanni Reyna (EUA)

    St. Pauli (Alemanha)

    1

    Connor Metcalfe (Austrália)

    Stuttgart (Alemanha)

    1

    Deniz Undav (Alemanha)

    Werder Bremen (Alemanha)

    1

    Romano Schmid (Áustria)

    Wolfsburg (Alemanha)

    1

    Mattias Svanberg (Suécia)

    Al-Nassr (Arábia Saudita)

    1

    Abdulelah Al-Amri (Arábia Saudita)

    Al-Qadsiah (Arábia Saudita)

    1

    Julián Quiñones (México)

    Rosario Central (Argentina)

    1

    Jáminton Campaz (Colômbia)

    Palmeiras (Brasil)

    1

    Mauricio (Paraguai)

    Al-Sailiya SC (Catar)

    1

    Ali Olwan (Jordânia)

    Nordsjaelland (Dinamarca)

    1

    Caleb Yirenkyi (Gana)

    Al Ahly (Egito)

    1

    Emam Ashour (Egito)

    NK Maribor (Eslovênia)

    1

    Omar Rekik (Tunísia)

    Barcelona (Espanha)

    1

    Marcus Rashford (Inglaterra)

    Dallas (EUA)

    1

    Petar Musa (Croácia)

    Reims (França)

    1

    Keito Nakamura (Japão)

    Rennes (França)

    1

    Breel Embolo (Suíça)

    Feyenoord (Holanda)

    1

    In-beom Hwang (Coreia do Sul)

    PSV (Holanda)

    1

    Ismael Saibari (Marrocos)

    Aston Villa (Inglaterra)

    1

    John McGinn (Escócia)

    Fulham (Inglaterra)

    1

    Raúl Jiménez (México)

    Man United (Inglaterra)

    1

    Amad Diallo (Costa do Marfim)

    Newcastle (Inglaterra)

    1

    Yoane Wissa (RD Congo)

    Southampton (Inglaterra)

    1

    Cyle Larin (Canadá)

    Watford (Inglaterra)

    1

    Nestory Irankunda (Austrália)

    West Ham (Inglaterra)

    1

    Crysencio Summerville (Holanda)

    Wolves (Inglaterra)

    1

    Ladislav Krejčí (Tchéquia)

    Foolad (Irã)

    1

    Ramin Rezaeian (Irã)

    Al-Karma (Iraque)

    1

    Aymen Hussein (Iraque)

    Como (Itália)

    1

    Martin Baturina (Croácia)

    Genoa (Itália)

    1

    Leo Østigård (Noruega)

    Sporting (Portugal)

    1

    Maxi Araújo (Uruguai)

    U Cluj (Romênia)

    1

    Jovo Lukić (Bósnia e Herzegovina)

    Rostov (Rússia)

    1

    Mohammad Mohebi (Irã)

    Estrela Vermelha (Sérvia)

    1

    Marko Arnautović (Áustria)

    FC Zürich (Suíça)

    1

    Livano Comenencia (Curaçao)

    Basaksehir (Turquia)

    1

    Abbosbek Fayzullaev (Uzbequistão)

    Besiktas (Turquia)

    1

    Hyeon-gyu Oh (Coreia do Sul)

    Jude Bellingham e Harry Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo
    Jude Bellingham, do Real Madrid, e Harry Kane, do Bayern de Munique, comemoram juntos gol da Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / AFP)

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    Premier League comprova soberania na Copa

    Considerada a melhor liga do mundo, a Premier League lidera a Copa do Mundo em gols marcados até aqui, com 14. A soberania é tamanha que a segunda divisão da Inglaterra também aparece na quarta colocação, ou seja, um ranking por países aumentaria a distância dos ingleses para os demais. Os campeonatos de Alemanha, França e Espanha fecham o top-5.

    Confira a lista completa:

    LigaGols

    Premier League (Inglaterra)

    14

    Bundesliga (Alemanha)

    10

    Ligue 1 (França)

    6

    La Liga (Espanha)

    5

    Championship (Inglaterra)

    5

    Major League Soccer (EUA)

    4

    Bundesliga 2 (Alemanha)

    2

    Saudi Pro League (Arábia Saudita)

    2

    Eredivisie (Holanda)

    2

    Serie A (Itália)

    2

    Scottish Premiership (Escócia)

    2

    Süper Lig (Turquia)

    2

    Primera División (Argentina)

    1

    Brasileirão (Brasil)

    1

    Q-League (Catar)

    1

    Superliga (Dinamarca)

    1

    Egyptian Premier League (Egito)

    1

    SNL 1 (Eslovênia)

    1

    Ligue 2 (França)

    1

    Persian Gulf Pro League (Irã)

    1

    Iraq Stars League (Iraque)

    1

    Romanian Liga 1 (Romênia)

    1

    Premier Liga (Rússia)

    1

    Super liga Srbije (Sérvia)

    1

    Super League (Suíça)

    1

    Liga Portugal (Portugal)

    1

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