Gigantes na liderança e Palmeiras na lista: veja artilharia por clubes da Copa do Mundo
Apenas um jogador do Brasileirão marcou; Premier League domina entre ligas
Ao fim da primeira rodada da Copa do Mundo, os gigantes Bayern de Munique (Alemanha) e Real Madrid (Espanha) são os clubes com mais gols no torneio. Ambos contam com três jogadores que balançaram as redes em suas estreias. O time alemão foi bem representado por Musiala, Díaz e Kane (2x), enquanto o espanhol festejou os tentos de Vini Jr, Mbappé (2x) e Bellingham.
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O único representante brasileiro na lista até o momento é o Palmeiras, time do brasileiro naturalizado paraguaio Mauricio, autor do gol de honra do Paraguai contra os Estados Unidos.
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Confira a lista completa:
|Time
|Gols
|Artilheiros
Bayern (Alemanha)
4
Jamal Musiala (Alemanha), Luis Díaz (Colômbia) e Harry Kane (Inglaterra)
Real Madrid (Espanha)
4
Vini Jr (Brasil), Kylian Mbappé (França) e Jude Bellingham (Inglaterra)
Inter Miami (EUA)
3
Lionel Messi (Argentina)
PSG (França)
3
Bradley Barcola (França), Ibrahim Mbaye (Senegal) e João Neves (Portugal)
Arsenal (Inglaterra)
3
Kai Havertz (Alemanha) e Viktor Gyökeres (Suécia)
Dortmund (Alemanha)
2
Felix Nmecha (Alemanha) e Nico Schlotterbeck (Alemanha)
Monaco (França)
2
Folarin Balogun (EUA)
Motherwell FC (Escócia)
2
Elijah Just (Nova Zelândia)
Brighton (Inglaterra)
2
Yasin Ayari (Suécia)
Crystal Palace (Inglaterra)
2
Daichi Kamada (Japão) e Daniel Muñoz (Colômbia)
Liverpool (Inglaterra)
2
Virgil van Dijk (Holanda) e Alexander Isak (Suécia)
Manchester City (Inglaterra)
2
Erling Haaland (Noruega)
Frankfurt (Alemanha)
1
Nathaniel Brown (Alemanha)
M'gladbach (Alemanha)
1
Giovanni Reyna (EUA)
St. Pauli (Alemanha)
1
Connor Metcalfe (Austrália)
Stuttgart (Alemanha)
1
Deniz Undav (Alemanha)
Werder Bremen (Alemanha)
1
Romano Schmid (Áustria)
Wolfsburg (Alemanha)
1
Mattias Svanberg (Suécia)
Al-Nassr (Arábia Saudita)
1
Abdulelah Al-Amri (Arábia Saudita)
Al-Qadsiah (Arábia Saudita)
1
Julián Quiñones (México)
Rosario Central (Argentina)
1
Jáminton Campaz (Colômbia)
Palmeiras (Brasil)
1
Mauricio (Paraguai)
Al-Sailiya SC (Catar)
1
Ali Olwan (Jordânia)
Nordsjaelland (Dinamarca)
1
Caleb Yirenkyi (Gana)
Al Ahly (Egito)
1
Emam Ashour (Egito)
NK Maribor (Eslovênia)
1
Omar Rekik (Tunísia)
Barcelona (Espanha)
1
Marcus Rashford (Inglaterra)
Dallas (EUA)
1
Petar Musa (Croácia)
Reims (França)
1
Keito Nakamura (Japão)
Rennes (França)
1
Breel Embolo (Suíça)
Feyenoord (Holanda)
1
In-beom Hwang (Coreia do Sul)
PSV (Holanda)
1
Ismael Saibari (Marrocos)
Aston Villa (Inglaterra)
1
John McGinn (Escócia)
Fulham (Inglaterra)
1
Raúl Jiménez (México)
Man United (Inglaterra)
1
Amad Diallo (Costa do Marfim)
Newcastle (Inglaterra)
1
Yoane Wissa (RD Congo)
Southampton (Inglaterra)
1
Cyle Larin (Canadá)
Watford (Inglaterra)
1
Nestory Irankunda (Austrália)
West Ham (Inglaterra)
1
Crysencio Summerville (Holanda)
Wolves (Inglaterra)
1
Ladislav Krejčí (Tchéquia)
Foolad (Irã)
1
Ramin Rezaeian (Irã)
Al-Karma (Iraque)
1
Aymen Hussein (Iraque)
Como (Itália)
1
Martin Baturina (Croácia)
Genoa (Itália)
1
Leo Østigård (Noruega)
Sporting (Portugal)
1
Maxi Araújo (Uruguai)
U Cluj (Romênia)
1
Jovo Lukić (Bósnia e Herzegovina)
Rostov (Rússia)
1
Mohammad Mohebi (Irã)
Estrela Vermelha (Sérvia)
1
Marko Arnautović (Áustria)
FC Zürich (Suíça)
1
Livano Comenencia (Curaçao)
Basaksehir (Turquia)
1
Abbosbek Fayzullaev (Uzbequistão)
Besiktas (Turquia)
1
Hyeon-gyu Oh (Coreia do Sul)
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Premier League comprova soberania na Copa
Considerada a melhor liga do mundo, a Premier League lidera a Copa do Mundo em gols marcados até aqui, com 14. A soberania é tamanha que a segunda divisão da Inglaterra também aparece na quarta colocação, ou seja, um ranking por países aumentaria a distância dos ingleses para os demais. Os campeonatos de Alemanha, França e Espanha fecham o top-5.
Confira a lista completa:
|Liga
|Gols
Premier League (Inglaterra)
14
Bundesliga (Alemanha)
10
Ligue 1 (França)
6
La Liga (Espanha)
5
Championship (Inglaterra)
5
Major League Soccer (EUA)
4
Bundesliga 2 (Alemanha)
2
Saudi Pro League (Arábia Saudita)
2
Eredivisie (Holanda)
2
Serie A (Itália)
2
Scottish Premiership (Escócia)
2
Süper Lig (Turquia)
2
Primera División (Argentina)
1
Brasileirão (Brasil)
1
Q-League (Catar)
1
Superliga (Dinamarca)
1
Egyptian Premier League (Egito)
1
SNL 1 (Eslovênia)
1
Ligue 2 (França)
1
Persian Gulf Pro League (Irã)
1
Iraq Stars League (Iraque)
1
Romanian Liga 1 (Romênia)
1
Premier Liga (Rússia)
1
Super liga Srbije (Sérvia)
1
Super League (Suíça)
1
Liga Portugal (Portugal)
1
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