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Jogo entre México e Coreia do Sul vale primeira vaga no mata-mata da Copa

Equipes se enfrentam às 22h (de Brasília) desta quinta-feira (18)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 18:07
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Javier Aguirre e Hong Myung-bo, respectivos técnicos de México e Coreia do Sul
Javier Aguirre e Hong Myung-bo, respectivos técnicos de México e Coreia do Sul (Fotos: Alfredo Estrella e Jung Yeon-je / AFP)

O primeiro classificado para o mata-mata da Copa do Mundo pode ser definido já nesta quinta-feira (18). Se o duelo entre México e Coreia do Sul terminar com vitória de qualquer um dos lados, o ganhador garantirá presença na próxima fase, assim como a liderança do Grupo A. O jogo decisivo acontece às 22h (de Brasília), no Estádio de Guadalajara, no México.

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    • As seleções mexicana e coreana venceram seus jogos da 1ª rodada. Portanto, o possível ganhador do jogo de logo mais chegaria a seis pontos. Como o primeiro critério de desempate da fase de grupos é o confronto direto, quem triunfar na partida não poderá ser ultrapassado pelo perdedor. As demais equipes do grupo, África do Sul e República Tcheca, estacionaram em um ponto e já não podem alcançar a marca que o vencedor estabeleceria.

    Jogadores de África do Sul e República Tcheca dividem bola
    Jogadores de África do Sul e República Tcheca dividem bola; equipes empataram por 1 a 1 pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Alex Slitz / AFP)

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    Tudo aberto em caso de empate

    Um empate entre mexicanos e coreanos ainda não definiria classificação para os 16 avos de final, primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a dupla precisaria apenas empatar na terceira rodada, quando o México encara a Tchéquia e a Coreia do Sul duela com a África do Sul. Em caso de derrota de um dos dois no último jogo, o outro resultado seria determinante. Confira os cenários:

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    Caso México e Coreia empatem logo mais...

    1. México perde para Tchéquia e Coreia vence ou empata com a África do Sul: avançam Coreia (1º) e Tchéquia (2º)
    2. México perde para Tchéquia e Coreia perde para a África do Sul: empate quádruplo leva à definição por saldo de gols
    3. Coreia perde para a África do Sul e México vence ou empata com a Tchéquia: avançam México (1º) e África do Sul (2º)

    Obs.: Vale ressaltar que os oito melhores terceiros colocados da fase de grupos também avançam para o mata-mata.

    ➡️ Simule os próximos resultados da Copa do Mundo

    México e Coreia do Sul podem entrar no caminho do Brasil

    É claro que todos os brasileiros torcem pela classificação como líder do Grupo C. No entanto, caso a Seleção fique na segunda colocação, pode entrar no caminho de uma equipe do Grupo A. Isso não aconteceria na primeira fase mata-mata, mas sim nas oitavas de final.

    Chaveamento que poderia colocar o Brasil no caminho de México e Coreia do Sul:

    1. 3º jogo dos 16 avos de final: 2º do Grupo A (México, Coreia do Sul, Tchéquia ou África do Sul) x 2º do Grupo B (Suíça, Canadá, Bósnia e Herzegovina ou Catar)
    2. 4º jogo dos 16 avos de final: 2º do Grupo C (Brasil, Marrocos, Escócia ou Haiti) x 1º do Grupo F (Suécia, Holanda, Japão ou Tunísia)
    3. 2º jogo das oitavas de final: vencedor do 3º jogo dos 16 avos de final x vencedor do 4º jogo dos 16 avos de final
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