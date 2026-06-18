Jogo entre México e Coreia do Sul vale primeira vaga no mata-mata da Copa Equipes se enfrentam às 22h (de Brasília) desta quinta-feira (18)

O primeiro classificado para o mata-mata da Copa do Mundo pode ser definido já nesta quinta-feira (18). Se o duelo entre México e Coreia do Sul terminar com vitória de qualquer um dos lados, o ganhador garantirá presença na próxima fase, assim como a liderança do Grupo A. O jogo decisivo acontece às 22h (de Brasília), no Estádio de Guadalajara, no México.

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As seleções mexicana e coreana venceram seus jogos da 1ª rodada. Portanto, o possível ganhador do jogo de logo mais chegaria a seis pontos. Como o primeiro critério de desempate da fase de grupos é o confronto direto, quem triunfar na partida não poderá ser ultrapassado pelo perdedor. As demais equipes do grupo, África do Sul e República Tcheca, estacionaram em um ponto e já não podem alcançar a marca que o vencedor estabeleceria.

Jogadores de África do Sul e República Tcheca dividem bola; equipes empataram por 1 a 1 pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Alex Slitz / AFP)

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Tudo aberto em caso de empate

Um empate entre mexicanos e coreanos ainda não definiria classificação para os 16 avos de final, primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a dupla precisaria apenas empatar na terceira rodada, quando o México encara a Tchéquia e a Coreia do Sul duela com a África do Sul. Em caso de derrota de um dos dois no último jogo, o outro resultado seria determinante. Confira os cenários:

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Caso México e Coreia empatem logo mais...

México perde para Tchéquia e Coreia vence ou empata com a África do Sul: avançam Coreia (1º) e Tchéquia (2º) México perde para Tchéquia e Coreia perde para a África do Sul: empate quádruplo leva à definição por saldo de gols Coreia perde para a África do Sul e México vence ou empata com a Tchéquia: avançam México (1º) e África do Sul (2º)

Obs.: Vale ressaltar que os oito melhores terceiros colocados da fase de grupos também avançam para o mata-mata.

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México e Coreia do Sul podem entrar no caminho do Brasil

É claro que todos os brasileiros torcem pela classificação como líder do Grupo C. No entanto, caso a Seleção fique na segunda colocação, pode entrar no caminho de uma equipe do Grupo A. Isso não aconteceria na primeira fase mata-mata, mas sim nas oitavas de final.

Chaveamento que poderia colocar o Brasil no caminho de México e Coreia do Sul: