Liverpool anuncia contratação de ex-treinador de Rayan
Andoni Iraola teve passagem de destaque pelo Bournemouth
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O Liverpool anunciou oficialmente a contratação do espanhol Andoni Iraola como o seu novo treinador principal para a temporada de 2026-27. Após não renovar com o Bournemouth, o profissional de 43 anos firmou um vínculo válido pelas próximas duas temporadas com o clube. Ele assume o cargo que era do holandês Arne Slot, demitido dos Reds na última semana.
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A diretoria do Liverpool agiu de forma rápida após o encerramento da Premier League para definir a nova comissão técnica. Apesar de ter conquistado o título inglês em seu ano de estreia, o rendimento coletivo da equipe na segunda temporada de Slot motivou o fim da parceria. O quinto lugar obtido na tabela da Premier League garantiu a vaga na Champions League, mas ficou abaixo dos objetivos estipulados após grandes investimentos em novos jogadores.
Desempenho no Bournemouth
Iraola chega ao Liverpool após três temporadas com o Bournemouth. O técnico basco conduziu o clube do sul da Inglaterra ao sexto lugar na classificação geral da Premier League. A campanha garantiu a presença inédita da equipe na fase de grupos da Europa League, com uma sequência de dezoito jogos sem derrotas.
Em suas primeiras declarações ao site oficial do clube, o treinador espanhol expressou grande entusiasmo com o novo desafio.
— Estou muito animado. Todos conhecem o Liverpool, sabem que é um clube gigantesco, um dos maiores do mundo. A atmosfera, a torcida, a chance de treinar jogadores de alto nível e de lutar por títulos tornam essa oportunidade algo incomparável — afirmou Iraola.
Trajetória de Iraola
Natural do País Basco, Iraola teve uma longa carreira como jogador, atuando como lateral-direito e somando mais de 500 partidas pelo Athletic Bilbao em 12 temporadas, além de sete convocações para a seleção espanhola. Ele encerrou a carreira de atleta no New York City FC antes de iniciar a transição para se tornar técnico.
Como treinador, ele iniciou sua trajetória em 2018 no AEK Larnaca, onde conquistou a Supercopa de Chipre. Posteriormente, passou pelo Mirandés e pelo Rayo Vallecano, clube que levou ao acesso para a La Liga e estabilizou o clube. Agora, o comandante assume a missão de reestruturar o Liverpool para a disputa das principais taças do futebol europeu.
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