A eleição presidencial do Real Madrid ganhou contornos oficiais de novela internacional. O Benfica anunciou publicamente que o técnico José Mourinho deixará o comando da equipe portuguesa para retornar ao clube merengue, desde que o atual mandatário Florentino Pérez seja o vencedor do pleito marcado para este domingo (7).

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Por ser uma Sociedade Anônima Desportiva (SAD), o clube de Lisboa seguiu os protocolos de transparência do futebol local e enviou um comunicado oficial à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de Portugal. No documento, os encarnados revelam que Florentino terá de desembolsar a bagatela de 15 milhões de euros (cerca de R$ 88,6 milhões na cotação atual) para ativar a cláusula de rescisão do Special One.

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— A Benfica SAD informa que a candidatura do Presidente Florentino Pérez às eleições do Real Madrid manifestou a firme intenção de contratar José Mário dos Santos Mourinho Félix caso vença as eleições para a presidência desse clube, agendadas para 7 de junho de 2026. A verificar-se tal cenário, a contratação será realizada pelo valor de € 15.000.000, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor — informou o clube português em nota oficial.

José Mourinho deve ser o próximo treinador do Real Madrid caso Florentino Pérez ganhe as eleições (Foto: Filipe Amorim / AFP)

Embora a transferência tenha sido oficializada entre as partes sob a condição da vitória nas urnas, o anúncio gerou um tremendo mal-estar em Portugal. A candidatura de Florentino Pérez havia divulgado um vídeo bombástico em que Mourinho aparecia vestindo a camisa do Real Madrid para saudar a torcida.

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Contudo, de acordo com informações do jornal português Record, o treinador não gostou da exposição e entrou em contato com a alta cúpula do Benfica para se justificar. Mourinho garantiu que o vídeo foi gerado por Inteligência Artificial e negou veementemente que tenha posado com o uniforme do clube espanhol enquanto está sob contrato com a equipe de Lisboa.

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