Que horas é o jogo da Espanha hoje? Saiba onde assistir ao amistoso contra o Iraque
Confira todas as informações do duelo válido por amistoso pré-Copa
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A Espanha entra em campo nesta quinta-feira (4), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Iraque no Estádio Riazor, em A Coruña, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
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A seleção espanhola faz diante de sua torcida um dos últimos compromissos antes do início da Copa do Mundo. Atual campeã da Eurocopa, a equipe comandada por Luis de la Fuente chega ao Mundial cercada de expectativa e apontada como uma das candidatas ao título.
O amistoso contra o Iraque será o penúltimo teste da Fúria antes da estreia na competição. Depois da partida em A Coruña, os espanhóis ainda enfrentarão o Peru antes de embarcar para a disputa do torneio. A comissão técnica vê a partida como uma oportunidade para ajustar os últimos detalhes e observar alternativas para o elenco.
A Espanha integra o Grupo H da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde. O objetivo é conquistar o segundo título mundial da história do país, repetindo o feito alcançado em 2010.
Mesmo com alguns desfalques importantes para o amistoso, a equipe mantém uma base forte, formada por jogadores que atuam em grandes clubes do futebol europeu. Nomes como Rodri, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres e Oyarzabal aparecem entre as principais referências da seleção.
O Iraque, por sua vez, vive um momento histórico. A seleção volta a disputar uma Copa do Mundo após 40 anos e utiliza os amistosos desta data Fifa para ganhar ritmo antes da estreia. Os iraquianos estão no Grupo I, ao lado de França, Noruega e Senegal.
Prováveis escalações de Espanha x Iraque
🔴🟡 Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Fermín López; Álex Baena, Oyarzabal e Ferran Torres.
⚪⚫ Iraque (Técnico: Graham Arnold)
Fahad Talib; Mustafa Saadoun, Ahmed Yahya, Zaid Tahseen e Akam Hashim; Zidane Iqbal, Aimar Sher e Marko Farji; Ahmed Qasem, Mohanad Ali e Ali Yousif.
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