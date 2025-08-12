Tottenham quer dar chapéu em rival da Premier League por estrela
Spurs iniciaram as conversas para contratar Eze, do Crystal Palace
Além das negociações por Savinho, o Tottenham está de olho em outro nome de um grande rival da Premier League. Trata-se de Eberechi Eze, do Crystal Palace. Segundo informações do jornal inglês "The Guardian", os Spurs iniciaram as conversas para contratar o atacante de 27 anos, cuja multa rescisória chega a 68 milhões de libras.
Ao mesmo tempo, o Arsenal também havia demonstrado interesse em Eze e acompanhava a situação do jogador há tempos, mas o atraso dos Gunners abriu caminho para o Tottenham ir atrás do astro da Premier League. No momento, ainda é incerto se o valor foi reduzido, mas os Spurs trabalham para entender os parâmetros de uma possível transferência.
Campeão da Europa League e um dos representantes ingleses na próxima edição da Champions, o Tottenham busca reforçar o setor ofensivo após a saída do ídolo Son para a MLS. Os atacantes Mohammed Kudus, do West Ham, e Mathys Tel, do Bayern de Munique, já foram contratados.
Do outro lado, o Arsenal já anunciou reforços como Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi, Noni Madueke, Christian Norgaard, Kepa Arrizabalaga e Cristhian Mosquera nesta janela de transferências. Inclusive, de acordo com a "ESPN", o clube inglês entende que precisaria primeiro reduzir seu elenco.
Veja os números de Eberechi Eze, do Crystal Palace
🔢 168 jogos
⚽ 40 gols
🎁 28 assistências
🏆 Títulos: Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra
