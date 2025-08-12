menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Tottenham quer dar chapéu em rival da Premier League por estrela

Spurs iniciaram as conversas para contratar Eze, do Crystal Palace

Eze comemora gol em Crystal Palace e Aston Villa
imagem cameraEze comemora gol em Crystal Palace e Aston Villa (Foto: Glyn Kirk/AFP)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 12/08/2025
13:58
  • Matéria
  • Mais Notícias

Além das negociações por Savinho, o Tottenham está de olho em outro nome de um grande rival da Premier League. Trata-se de Eberechi Eze, do Crystal Palace. Segundo informações do jornal inglês "The Guardian", os Spurs iniciaram as conversas para contratar o atacante de 27 anos, cuja multa rescisória chega a 68 milhões de libras.

Ao mesmo tempo, o Arsenal também havia demonstrado interesse em Eze e acompanhava a situação do jogador há tempos, mas o atraso dos Gunners abriu caminho para o Tottenham ir atrás do astro da Premier League. No momento, ainda é incerto se o valor foi reduzido, mas os Spurs trabalham para entender os parâmetros de uma possível transferência.

Campeão da Europa League e um dos representantes ingleses na próxima edição da Champions, o Tottenham busca reforçar o setor ofensivo após a saída do ídolo Son para a MLS. Os atacantes Mohammed Kudus, do West Ham, e Mathys Tel, do Bayern de Munique, já foram contratados.

Eberechi Eze - Crystal Palace
Eze, do Crystal Palace comemora título da Copa da Inglaterra (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Do outro lado, o Arsenal já anunciou reforços como Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi, Noni Madueke, Christian Norgaard, Kepa Arrizabalaga e Cristhian Mosquera nesta janela de transferências. Inclusive, de acordo com a "ESPN", o clube inglês entende que precisaria primeiro reduzir seu elenco.

Veja os números de Eberechi Eze, do Crystal Palace

🔢 168 jogos
⚽ 40 gols
🎁 28 assistências
🏆 Títulos: Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra

