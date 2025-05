Fluminense posta vídeo de Richarlison e agita web: ‘Anúncio?’

O Fluminense postou um vídeo do atacante Richarlison, que é ex atleta do Tricolor, e causou um alvoroço na internet nesse sábado (10). Alguns torcedores chegaram a especular a possibilidade de se tratar do anúncio da volta do craque, já que ele foi sondado pelo clube em 2025.

A postagem do Tricolor das Laranjeiras foi feita para celebrar o aniversário de Richarlison, que completa 28 anos e joga atualmente no Tottenham, da Premier League. Porém, os vídeos postados pelo Fluminense agitaram a torcida. Veja as reações abaixo.

Veja vídeo do Fluminense para Richarlison e a reação da web

Temporada do Richarlison no Tottenham e passagem pelo Fluminense

Desde que chegou ao Tottenham, na temporada 22/23, Richarlison tem vivido de altos e baixos. Algumas lesões afastaram o atacante brasileiro dos gramados por um bom tempo. Ainda sim, ele marcou cinco gols e deu duas assistências em 2025.

Richarlison em ação pelo Tottenham. (Photo by Glyn KIRK / AFP)

No total, Richarlison tem 87 jogos pelos Spurs, 20 gols e 9 assistências. São números bem inferiores aos que ele possuia no Watford e no Everton, outros clubes que ele atuou na Inglaterra.

Nas Laranjeiras, o "Pombo" deixou saudades. Ele marcou 19 gols, deu quatro assistências e se identificou muito com a armadura Tricolor. Tudo isso em 67 jogos, durante as temporadas 2016 e 2017.