Ex-Manchester City, Grealish assina com rival da Premier League
Atleta sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Inglaterra
Ex-jogador do Manchester City, Jack Grealish assinou contrato com o Everton, que também disputa a Premier League. O atleta chega por empréstimo de uma temporada e vestirá a camisa de número 18, que pertenceu a Wayne Rooney.
- Quando conversei com o treinador, eu sabia que só tinha um lugar para onde eu queria ir. Recebi muitas mensagens nas redes sociais de torcedores do Everton e essa é outra razão pela qual escolhi o clube. Havia outros números, mas meus dois jogadores ingleses favoritos são Wayne Rooney e Paul Gascoigne, que vestiram a número 18.
Treinador do Everton, David Moyes elogiou a chegada de Jack Grealish para elevar o nível do elenco visando a Premier League.
- Estamos muito felizes por tê-lo no elenco. Estamos contratando ele em um bom momento, pois ele é experiente, entende a Premier League e estamos cientes do nível em que ele pode performar. Eu sei que a ambição de Jack (Grealish) é voltar à seleção inglesa e espero que possamos ajudá-lo nesse objetivo.
Na segunda-feira (18), o Everton estreia na Premier League diante do Leeds e contará com a presença de Jack Grealish como grande reforço da temporada.
