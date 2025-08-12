menu hamburguer
Ex-Manchester City, Grealish assina com rival da Premier League

Atleta sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Inglaterra

Ex-Manchester City, Jack Grealish posa como novo reforço do Everton na temporada
Ex-Manchester City, Jack Grealish posa como novo reforço do Everton na temporada (Foto: Divulgação)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
13:36
Ex-jogador do Manchester City, Jack Grealish assinou contrato com o Everton, que também disputa a Premier League. O atleta chega por empréstimo de uma temporada e vestirá a camisa de número 18, que pertenceu a Wayne Rooney.

- Quando conversei com o treinador, eu sabia que só tinha um lugar para onde eu queria ir. Recebi muitas mensagens nas redes sociais de torcedores do Everton e essa é outra razão pela qual escolhi o clube. Havia outros números, mas meus dois jogadores ingleses favoritos são Wayne Rooney e Paul Gascoigne, que vestiram a número 18.

Treinador do Everton, David Moyes elogiou a chegada de Jack Grealish para elevar o nível do elenco visando a Premier League.

- Estamos muito felizes por tê-lo no elenco. Estamos contratando ele em um bom momento, pois ele é experiente, entende a Premier League e estamos cientes do nível em que ele pode performar. Eu sei que a ambição de Jack (Grealish) é voltar à seleção inglesa e espero que possamos ajudá-lo nesse objetivo.

Na segunda-feira (18), o Everton estreia na Premier League diante do Leeds e contará com a presença de Jack Grealish como grande reforço da temporada.

Jack Grealish vestirá a camisa número 18 no Everton (Foto: Divulgação)
Jack Grealish vestirá a camisa número 18 no Everton (Foto: Divulgação)

