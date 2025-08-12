Al-Hilal quer dispensar artilheiro para abrir espaço para Darwin
A chegada do atacante uruguaio traz urgência para rescindir ou vender camisa 9
O Al-Hilal contratou Darwin Nuñez como seu novo centroavante. Assim, o clube saudita precisará se desfazer de seu artilheiro nas últimas duas temporadas: Aleksandar Mitrovic. O sérvio não está nos planos do treinador Simone Inzaghi e pode receber uma indenização de até R$ 158 milhões para rescindir seu contrato, valor referente aos vencimentos a receber até o fim do vínculo.
Mitrovic tem em aberto um montante de 25 milhões de euros (R$ 158 milhões) previstos no contrato de três temporadas, valor que o Al-Hilal pretende pagar para deixar o jogador livre no mercado sem precisar esperar o ano restante de vínculo. A informação é do jornal local "Al Kas". Inclusive, um dos líderes da direção do clube se ofereceu para quitar sozinho a quantia que o atacante de 30 anos precisa receber.
Simone Inzaghi, novo técnico do Al-Hilal, já informou Mitrovic que não conta mais com os serviços do jogador. Dessa forma, um retorno à Premier League é o mais provável. O Leeds, que acaba de voltar à elite do Campeonato Inglês, é o principal interessado. Vale lembrar que antes de fechar com o clube saudita, o sérvio se destacou pelo Fulham.
Números de Mitrovic pelo Al-Hilal
Em duas temporadas no Hilal, sendo treinado por Jorge Jesus em boa parte do período, Aleksandar Mitrović disputou 79 jogos, marcou 68 gols e contribuiu com 15 assistências. O sérvio foi um concorrente para Cristiano Ronaldo nas artilharias consecutivas do português na Saudi Pro League e foi importante nas conquistas de quatro troféus: uma Liga Saudita, uma Copa do Rei, além de duas Supercopas da Arábia Saudita.
