Futebol Internacional

Al-Hilal quer dispensar artilheiro para abrir espaço para Darwin

A chegada do atacante uruguaio traz urgência para rescindir ou vender camisa 9

Mitrovic - Al-Hilal x Al-Orobah
imagem cameraJogadores do Al-Hilal comemoram gol de Mitrovic diante do Al-Orobah (Foto: Reprodução/Al-Hilal)
Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
13:38
  • Matéria
  Matéria

O Al-Hilal contratou Darwin Nuñez como seu novo centroavante. Assim, o clube saudita precisará se desfazer de seu artilheiro nas últimas duas temporadas: Aleksandar Mitrovic. O sérvio não está nos planos do treinador Simone Inzaghi e pode receber uma indenização de até R$ 158 milhões para rescindir seu contrato, valor referente aos vencimentos a receber até o fim do vínculo.

Mitrovic tem em aberto um montante de 25 milhões de euros (R$ 158 milhões) previstos no contrato de três temporadas, valor que o Al-Hilal pretende pagar para deixar o jogador livre no mercado sem precisar esperar o ano restante de vínculo. A informação é do jornal local "Al Kas". Inclusive, um dos líderes da direção do clube se ofereceu para quitar sozinho a quantia que o atacante de 30 anos precisa receber.

Simone Inzaghi, novo técnico do Al-Hilal, já informou Mitrovic que não conta mais com os serviços do jogador. Dessa forma, um retorno à Premier League é o mais provável. O Leeds, que acaba de voltar à elite do Campeonato Inglês, é o principal interessado. Vale lembrar que antes de fechar com o clube saudita, o sérvio se destacou pelo Fulham.

Números de Mitrovic pelo Al-Hilal

Em duas temporadas no Hilal, sendo treinado por Jorge Jesus em boa parte do período, Aleksandar Mitrović disputou 79 jogos, marcou 68 gols e contribuiu com 15 assistências. O sérvio foi um concorrente para Cristiano Ronaldo nas artilharias consecutivas do português na Saudi Pro League e foi importante nas conquistas de quatro troféus: uma Liga Saudita, uma Copa do Rei, além de duas Supercopas da Arábia Saudita.

Mitrovic - Al-Hilal x Al-Orobah
Mitrovic bate para marcar o gol do Al-Hilal na vitória sobre o Al-Orobah (Foto: Reprodução/Al-Hilal)

