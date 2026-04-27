Ídolo do Liverpool, Klopp acompanha vitória do Palmeiras sobre o Bragantino
Treinador alemão esteve em Bragança Paulista
- Matéria
- Mais Notícias
Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool e Borussia Dortmund, esteve presente no Estádio Cicero De Souza Marques para acompanhar a partida entre Red Bull Bragantino e Palmeiras. Com brilho de Carlos Miguel e Flaco López, o Verdão derrotou a equipe onde o alemão atua como chefe global de futebol.
- Futebol Nacional
- Futebol Nacional
- Futebol Nacional
📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Klopp assumiu o cargo de chefe global de futebol da Red Bull, dona de diversos clubes, incluindo o RB Bragantino. O alemão atuar como um apoio aos diretores esportivos das cinco franquias da empresa austríaca ao redor do mundo e ajuda a holding em decisões relacionadas a parte esportiva.
— Quero que as pessoas nos vejam jogando e, sem ler o nome na camisa, saibam que somos da Red Bull. O que quero fazer é desenvolver o futebol para os nossos clubes, jogadores e para os nossos talentos, mas também para o futebol em si. Alguém tem de cuidar disso. Então, sim, ajudar o futebol e no mesmo momento, ter sucesso com a Red Bull no longo prazo é muito atraente para mim — afirmou Klopp em evento em Salsburgo, na Áustria.
Clubes pertencentes ao grupo Red Bull: RB Leipzig (Alemanha); Bragantino (Brasil); RB Salzburg (Áustria); New York RB (Estados Unidos); FC Liefering (Áustria)
Bragantino x Palmeiras
A vitória manteve o Palmeiras isolado no topo da tabela, com 32 pontos. O Bragantino, segue com 17 pontos, em nono lugar. O Verdão volta a entrar em campo na quarta-feira (29), quando enfrentará o Cerro Porteño, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Massa Bruta joga na quinta-feira (30), quando receberá o River Plate, pela terceira rodada da Sul-Americana.
Deu aula 🏅 - O destaque do jogo
O goleiro Carlos Miguel foi essencial na vitória do Palmeiras fora de casa contra o Massa Bruta, principalmente pelas duas defesas cruciais que fez em cabeceios de Lucas Barbosa, um em cada tempo. Bem posicionado nas jogadas, ajudou o líder a se manter na ponta da tabela do Brasileirão.
- Matéria
- Mais Notícias