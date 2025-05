Há exatamente um ano Jürgen Klopp disputava seu último jogo à frente do Liverpool. A vitória por 2 a 0 sobre o Wolves consagrou a passagem brilhante que o alemão teve pelo Reds. Com inúmeras homenagens, o treinador se despediu de Anfield após conquistar todos os títulos possíveis em oito anos e meio de trabalho.

Em nove anos de trabalho, Klopp se tornou uma das principais figuras do clube. O Lance! relembra como foi a passagem vitoriosa do comandante pelo Liverpool e também como foi a última dança do alemão à frente do time que marcou sua carreira.

Início de Klopp no Liverpool

Klopp assumiu o Liverpool em outubro de 2015, prometendo troféus em até quatro anos - o que cumpriu com maestria. Sua estreia foi contra o Tottenham em um empate, já sua primeira vitória na Premier League foi em cima do Chelsea. Na temporada, encerrou o campeonato em 8º lugar. Foi vice na Copa da Liga Inglesa e na Liga Europa, quando eliminou Manchester United, Borussia Dortmund e Villarreal antes de perder para o Sevilla na final.

Para a temporada de 2016/17, Klopp foi responsável por fazer algumas contratações, como Joël Matip, Loris Karius, Georginio Wijnaldum e Sadio Mané. Em julho de 2016, assinou um novo vínculo, o que demonstrou a confiança da diretoria em seu trabalho.

Após um início irregular na Premier League, a equipe conseguiu bons resultados e terminou o primeiro turno do campeonato como 2º colocado. Ao fim do campeonato, o alemão levou a equipe à 4ª colocação na Premier League, garantindo vaga nos playoffs da Champions. No entanto, teve queda precoce na Copa da Inglaterra ao ser derrotado pelo Wolves e perdeu nas semifinais da Copa da Liga Inglesa para o Southampton.

Novamente, no início de temporada 2017/18 fez pedidos à direção: contratações. O Reds acertou as chegadas de Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain e Mohamed Salah. Após início instável, Salah brilhou e o time embalou. Terminou na 4º da Premier League, o que o garantiu a vaga direta para a fase de grupos da Champions League 2018/19.

O egípcio conseguiu a marca histórica de ser o maior artilheiro de uma mesma competição desde que a Premier League foi criada, em 1991. Na Champions, chegou à final com campanhas marcantes contra Porto, City e Roma, mas perdeu para o Real Madrid com duas grandes falhas de Loris Karius, que foi detectado após o jogo com concussão em virtude de uma colisão com Sergio Ramos. No entanto, na Copa da Liga Inglesa e na Copa da Inglaterra não conseguiu êxito.

Novas contratações também marcaram o início da temporada 2018/19: Alisson Becker, Fabinho, Naby Keïta e Xherdan Shaqir. O Liverpool terminou o 1º turno da Premier League sendo líder invicto e avançou às oitavas da Champions em 2º lugar do seu grupo. No torneio, protagonizou virada histórica sobre o Barcelona e venceu o Tottenham na final, conquistando o 6º título europeu do clube.

Já na Premier League continuou disputando ponto a ponto o título com o Manchester City, de Pep Guardiola. Ao fim do campeonato, o Liverpool foi vice-campeão com 97 pontos, um a menos que o Manchester City.

O início da temporada 2019/20 foi para ficar na memória: foram 25 vitórias em 26 jogos. O Liverpool aproximou do recorde de invencibilidade da Premier League que, até hoje, pertence ao Arsenal, quando alcançoua marca de incríveis 49 jogos invictos entre 2003 e 2004. O time de Klopp alcançou a marca de 44 jogos sem perder até ser surpreendentemente batido por 3 a 0 pelo Watford, time que viria a ser rebaixado na mesma temporada.

Jürgen Klopp comandando o Liverpool (Foto: Paul Ellis/AFP)

Com campanha dominante, o Liverpool conquistou a Premier League com 99 pontos, encerrando um jejum de 30 anos. Venceu também a Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes contra o Flamengo. No entanto, foi eliminado nas oitavas da Champions pelo Atlético de Madrid. Nas Copas Nacionais, usou times alternativos e caiu cedo.

Com reforços de Kostas Tsimikas, Thiago Alcântara e Diogo Jota, a equipe começou a temporada 2020/2021 novamente de uma maneira impecáve. No entanto, não conseguiu se manter no restante da temporada. Liderou o 1º turno da Premier League, mas sofreu com lesões e caiu de rendimento. Foi eliminado nas quartas da Champions pelo Real Madrid e terminou em 3º no campeonato. Também caiu cedo nas copas nacionais.

Já na seguinte fez contratações pontuais e realizou uma primeira parte da espetacular, terminando em primeiro de seu grupo da Champions League, que era considerado o "grupo da morte", além de terminar a alguns pontos do primeiro colocado da Premier League.

A segunda parte, no entanto, foi entendida por muitos como melhor que a primeira parte: venceu o Chelsea na final da Copa da Liga Inglesa nos pênaltis; Chegou à final da Champions, mas foi derrotado pelo Real Madrid; Na Premier League, continuou disputando ponto a ponto o título contra o Manchester City de Pep Guardiola até a última rodada.

No fim, o Liverpool foi vice-campeão com 92 pontos, atrás do Manchester City com 93. Ao final da temporada, o contrato de Klopp com o Liverpool foi renovado até julho de 2026 após as conquistas da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra.

Com reforços como Núñez e Gakpo para a temporada de 2022/23, venceu a Supercopa da Inglaterra contra o City. Teve início irregular na temporada e caiu para o 5º lugar na Premier League. Foi eliminado nas oitavas da Champions pelo Real Madrid e foi eliminado da Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa na quarta rodada.

Em sua última temporada, Klopp indicou novas contratações a fim de reforçar a equipe e suprir as importantes saídas que aconteceram nas últimas temporada. Desta forma, reformulou o elenco com Szoboszlai, Mac Allister e Gravenberch.

No comando do Liverpool, conseguiu classificação para o mata-a-mata da Liga Europa de 2023/24, além de levar o time à final da Copa da Liga Inglesa, que foi disputada contra o Chelsea.

Anúncio de saída e adeus ao Liverpool

O anúncio de que sairia do Liverpool veio em janeiro de 2024, quando Klopp convocou uma coletiva e afirmou estar exausto mentalmente, além de muito cansado para continuar os trabalhos. O alemão também reforçou que não pretende voltar a ser técnico, entretanto garante que nunca treinaria um clube inglês novamente sem ser o Liverpool.

Um mês após anunciar sua saída ao fim da temporada, o Liverpool de Klopp foi campeão da Copa da Liga Inglesa em jogo contra o Chelsea, por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro e capitão Virgil Van Dijk. Com isso, Klopp chegou ao oitavo título pelo Liverpool. Em março, levou os Reds às quartas de final da Liga Europa após um impressionante placar agregado de 11 a 2, em jogo contra o Sparta Praga. No entanto, a equipe foi eliminada pelo Manchester United na Copa da Inglaterra por 4 a 3.

Após uma oscilação de resultados no mês de abril, o Liverpool foi eliminado da Europa League para a Atalanta após um agregado de 3-1 e teve perdas importantes de pontos na Premier League e saindo da corrida pelo título.

Jürgen Klopp deixa o Liverpool após oito anos e meio com 489 jogos, 298 vitórias e 109 derrotas. É o quarto treinador com mais jogos à frente da equipe. Ao todo, foram oito títulos conquistados, por todas as seis competições possíveis.

Como foi o último jogo de Klopp

Aplausos e lágrimas marcaram o fim da passagem vitoriosa e inesquecível de Klopp pelo Liverpool. Na partida do dia 19 de maio de 2024, o técnico venceu a partida contra o Wolves, em Anfield, em seu capítulo final pelo clube, com gols de gols de Mac Allister e Quansah.

