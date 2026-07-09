Chelsea anuncia Quenda, primeiro reforço da 'era Xabi Alonso'; veja detalhes Português assinou contrato de longa duração com o clube, válido até 2034.

Após mais de um ano entre o acordo inicial e a chegada definitiva, Geovany Quenda foi anunciado nesta quarta-feira (8) como novo jogador do Chelsea. Considerado uma das principais promessas do futebol português, o atacante de 19 anos deixa o Sporting para iniciar a primeira temporada sob o comando de Xabi Alonso, tornando-se o primeiro reforço oficial da nova comissão técnica dos Blues.

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O português assinou contrato de longa duração com o clube londrino, válido até 2034. A transferência já havia sido encaminhada em 2025, mas foi concretizada apenas nesta janela, após o atacante permanecer mais uma temporada em Lisboa.

Em sua apresentação, Quenda comemorou o novo desafio e destacou a confiança demonstrada pelo Chelsea durante todo o processo de negociação.

– O Chelsea é um grande clube e mal posso esperar para jogar em Stamford Bridge. O clube demonstrou confiança em jogadores como eu e tenho orgulho de estar aqui, fazendo parte desta equipe – disse o atacante.

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Chelsea is delighted to confirm that Geovany Quenda has joined the club from Sporting Lisbon, signing a contract until 2034. ✍️ pic.twitter.com/NjcJ89Bv9F — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 8, 2026

Geovany Quenda do Sporting chega após temporada de destaque

Formado nas categorias de base do Sporting, Quenda ganhou espaço rapidamente no elenco principal e se consolidou como um dos principais nomes da nova geração portuguesa. Em duas temporadas, disputou 86 partidas pela equipe de Lisboa, participou das conquistas do Campeonato Português e da Taça de Portugal e colecionou marcas precoces, como a de jogador português mais jovem a balançar as redes na Champions League.

O desempenho também o levou às seleções de base de Portugal. Internacional sub-21, Quenda integrou a seleção ideal da Eurocopa da categoria em 2025 e passou a ser apontado como um dos principais talentos do país para os próximos anos.

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Segundo o "BBC", o jovem utilizou os últimos meses para acelerar a adaptação ao futebol inglês. Além de aulas de idioma, realizou trabalhos físicos específicos e parte da recuperação de uma fratura no quinto metatarso nas instalações do Chelsea, em Cobham, onde teve contato com integrantes do elenco e da comissão técnica.

Geovany Quenda na apresentação ao Chelsea (Foto: Reprodução/X)

Reforço amplia opções de Xabi Alonso

A contratação também representa o primeiro movimento do Chelsea desde a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico. O espanhol assume a equipe com a missão de recolocar os Blues entre os protagonistas da Premier League e passa a contar com um atacante capaz de atuar pelos dois lados do campo.

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De acordo com o "Diario AS", a chegada de Quenda pode indicar mudanças na estrutura ofensiva do Chelsea. Conhecido por utilizar alas durante sua passagem pelo Bayer Leverkusen, Xabi teria à disposição um elenco com pontas de origem, o que abre caminho para um modelo com jogadores mais abertos e agressivos pelos lados do ataque.

O português terá concorrência por espaço com jovens como Estevão, outra aposta do clube para o setor ofensivo. Ainda assim, a expectativa é que Quenda seja incorporado gradualmente ao elenco principal, reforçando um projeto que tem priorizado atletas jovens com potencial de desenvolvimento.

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Nascido na Guiné-Bissau e naturalizado português, Quenda chegou ao Sporting após passagem pelas categorias de base do Benfica e tornou-se um dos nomes mais valorizados do futebol português.

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