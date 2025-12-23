Endrick deixa Real Madrid e é anunciado por novo clube; veja

Os torcedores do Lyon ganharam um grande presente de Natal em 2025. Endrick foi anunciado pelo clube francês nas redes sociais e é o mais novo reforço da equipe. O atacante de 19 anos chega por empréstimo até junho de 2026, em negociação acertada por 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões, na cotação atual). O anúncio foi feito nesta terça-feira (23).

Mesmo com a saída, Endrick segue vinculado ao Real Madrid, com contrato válido até meados de 2030. O clube espanhol optou pelo empréstimo sem cláusula de compra, deixando claro que não pretende se desfazer do jogador de forma definitiva neste momento.

A mudança de clube está diretamente ligada à busca por maior sequência em campo. Com a Copa do Mundo de 2026 no horizonte, Endrick vê no futebol francês uma oportunidade de ganhar minutagem e se manter no radar da Seleção Brasileira para o torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

No Real Madrid, o atacante teve pouco espaço ao longo da temporada. Foram apenas 99 minutos em campo, sem gols marcados em jogos oficiais. A concorrência no setor ofensivo pesou: Vini Jr., Rodrygo, Mbappé, Mastantuono e Gonzalo García figuram entre as principais opções do elenco merengue.

A negociação foi confirmada oficialmente pelo próprio Real Madrid em comunicado divulgado nas redes sociais.

– O Real Madrid CF e o Olympique Lyonnais chegaram a um acordo para o empréstimo do jogador Endrick até o final desta temporada, em 30 de junho de 2026 – escreveu o clube espanhol.

Contratado pelo Real Madrid em dezembro de 2022, Endrick foi negociado junto ao Palmeiras por 35 milhões de euros fixos. Na divisão do valor, o clube alviverde ficou com 70% da quantia, enquanto o jogador e sua família tiveram direito aos 30% restantes.

No Lyon, Endrick vestirá a camisa 9 e chega com a expectativa de assumir papel mais relevante dentro da equipe. No período em que esteve sob o comando de Xabi Alonso no Real Madrid, o brasileiro disputou apenas quatro partidas, sendo titular em apenas uma delas.

De saída para o Lyon, Endrick já rendeu valor milionário ao Palmeiras; veja cifras

O empréstimo de Endrick ao futebol francês também encerra um primeiro ciclo do atacante no Real Madrid que foi financeiramente positivo para o Palmeiras. Mesmo com baixa minutagem, metas previstas em contrato foram atingidas e garantiram repasses ao clube paulista.

Ao todo, o desempenho do jovem atacante ativou cláusulas que renderam cerca de 955 mil euros (aproximadamente R$ 6,2 milhões) ao Palmeiras. A última delas foi alcançada recentemente, quando Endrick atuou como titular por mais de 45 minutos em partida válida pela Copa do Rei.

Os bônus foram distribuídos entre metas de gols, jogos como titular e participação direta em lances decisivos. Somando os valores variáveis ao montante fixo da venda realizada em 2022, a transferência de Endrick já representa um retorno total próximo de R$ 278 milhões aos cofres do clube alviverde.

