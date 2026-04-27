No futebol, estamos acostumados a focar no talento dos jogadores, nas estratégias dos treinadores e na vibração das torcidas, mas raramente paramos para pensar na infraestrutura física que sustenta o espetáculo. As traves e as redes são os elementos fundamentais do objetivo máximo do esporte: o gol. No entanto, por serem estruturas sólidas e geralmente bem mantidas, o público muitas vezes ignora o que deve ser feito quando algo dá errado com esses equipamentos. O rompimento de uma rede ou o colapso de uma trave não são apenas imprevistos técnicos, mas eventos que acionam protocolos rigorosos da International Football Association Board (IFAB). O que acontece se a trave quebrar ou a rede furar? O Lance! explica.

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O que acontece se a trave quebrar ou a rede furar?

A integridade do campo de jogo é protegida pela Regra 1 das Leis do Jogo, que detalha cada especificação necessária para que uma partida oficial possa ocorrer. O que acontece se a trave quebrar ou a rede furar? Quando uma trave quebra, o jogo entra em um estado de suspensão que coloca à prova a logística do estádio e a autoridade do árbitro. Diferente de outros problemas, como uma bola murcha ou um uniforme rasgado, a falha estrutural do gol afeta diretamente a capacidade de medir o resultado da partida. Sem as balizas em perfeito estado, a justiça desportiva fica comprometida, uma vez que a trajetória da bola e a marcação de gols dependem de parâmetros fixos e imutáveis.

Historicamente, incidentes envolvendo a quebra de traves ou redes furadas já decidiram campeonatos e forçaram mudanças drásticas nos regulamentos das federações ao redor do mundo. Um furo na rede pode levar ao chamado "gol fantasma", gerando confusões que duram décadas na memória dos torcedores. Já uma trave partida pode levar ao cancelamento definitivo de um evento com transmissão global, gerando prejuízos milionários e crises diplomáticas entre clubes. Por isso, a arbitragem moderna é treinada para lidar com essas crises de forma metódica, seguindo um passo a passo que prioriza a segurança e o retorno à normalidade técnica.

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O papel do árbitro nesses momentos é atuar como um gestor de crise no campo, avaliando se o dano é reparável em um tempo razoável ou se a partida deve ser abandonada. Essa decisão não é simples, pois envolve a segurança dos atletas e o cumprimento de regulamentos específicos de cada competição. No futebol amador, é comum ver improvisos, mas no nível profissional, a regra é clara: não se pode jogar com equipamentos que não ofereçam resistência e estabilidade total. O rigor é necessário porque a física da bola ao bater na trave precisa ser previsível para manter a igualdade de condições entre as equipes.

Neste guia completo, exploraremos detalhadamente o que as leis do futebol determinam sobre falhas nas balizas e nas redes. Analisaremos os protocolos de interrupção, as exigências de manutenção, as proibições de improvisos e os casos mais famosos onde o jogo parou porque o "palco" literalmente quebrou. Se você é um entusiasta das regras, um estudante de jornalismo esportivo ou apenas um torcedor curioso, entender os bastidores da Regra 1 é fundamental para compreender a complexidade técnica que envolve os 90 minutos de uma partida profissional.

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O que diz a Regra 1 da IFAB sobre as traves?

A Regra 1 das Leis do Jogo, intitulada "O Campo de Jogo", define que as traves (postes) e o travessão devem ser feitos de materiais aprovados e não podem representar perigo. Devem ser brancos e ter a mesma largura e espessura, não ultrapassando 12 centímetros. Além disso, devem ser fixados firmemente ao solo para evitar quedas acidentais, algo que já causou acidentes graves no passado.

Se o travessão for deslocado ou se quebrar, o árbitro deve interromper a partida imediatamente. O jogo não pode ser reiniciado até que o travessão seja reparado ou colocado de volta em sua posição correta. Aqui entra o ponto mais rígido da legislação da IFAB: se o reparo não for possível, a partida deve ser abandonada. Não é permitido, em hipótese alguma, o uso de uma corda, fita ou qualquer material flexível para substituir o travessão. O motivo é óbvio: um material elástico ou flexível mudaria completamente o comportamento da bola em caso de impacto, impossibilitando a arbitragem de saber se um chute teria entrado ou saído.

Se o conserto for realizado, a partida deve ser reiniciada com uma bola ao chão no local onde o jogo foi parado. Caso a bola tenha saído de jogo no momento da quebra, o reinício segue a regra correspondente (tiro de meta, escanteio ou lateral).

O protocolo para redes furadas

As redes são componentes acessórios, mas fundamentais. A regra diz que elas devem estar presas às traves e ao solo, desde que não interfiram no goleiro. Ao contrário das traves, o reparo de uma rede pode ser feito de forma mais simples e rápida. Se um árbitro percebe que a rede está furada, ele deve esperar a bola sair de jogo para solicitar o reparo.

Muitas vezes vemos assistentes ou funcionários do estádio usando abraçadeiras plásticas ou pedaços de barbante para "remendar" a rede durante o jogo. Isso é permitido porque a função principal da rede é conter a bola e ajudar na visualização do gol, sem influenciar a física da jogada de forma tão determinante quanto a trave. No entanto, se a rede estiver tão danificada que não possa conter a bola, o jogo não pode continuar até que seja consertada.

O risco de uma rede furada é o erro de julgamento. Já houve casos em que a bola entrou pelo lado de fora através de um buraco lateral, ou que entrou legitimamente e saiu por um buraco no fundo, dando a impressão de que o chute foi para fora. Nesses casos, o protocolo moderno exige a consulta ao VAR (Árbitro de Vídeo) para validar a jogada, mas em divisões sem tecnologia, a falha na rede pode ser catastrófica para o resultado.

Casos históricos onde a regra foi testada

1 . O "Gol Fantasma" de Stefan Kießling (2013)

Um dos exemplos mais famosos de rede furada ocorreu na Bundesliga, no jogo entre Hoffenheim e Bayer Leverkusen. O atacante Kießling cabeceou uma bola que passou rente à trave e bateu pelo lado de fora da rede. No entanto, havia um pequeno furo lateral por onde a bola entrou. O árbitro Felix Brych, sem o auxílio do VAR na época, validou o gol. O Leverkusen venceu por 2 a 1, e o lance gerou uma discussão mundial sobre a importância da vistoria das redes.

2 . A queda da trave no Santiago Bernabéu (1998)

Minutos antes do início da semifinal da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, a torcida espanhola escalou as proteções atrás do gol e acabou derrubando a trave, que quebrou na base. O Real Madrid não tinha uma trave reserva no estádio e precisou buscar uma em seu centro de treinamento, que ficava a quilômetros de distância. O jogo atrasou mais de 70 minutos. O clube foi multado pela UEFA, e o incidente serviu para que a regra de "ter um gol reserva disponível" fosse reforçada em grandes competições.

3 . México x Bulgária na Copa de 1994

Durante as oitavas de final da Copa do Mundo nos Estados Unidos, o jogador búlgaro Marcelino se enroscou na rede após uma jogada defensiva, e o impacto fez com que o suporte do travessão cedesse. Os funcionários do Giants Stadium agiram com rapidez impressionante, trazendo uma estrutura de substituição completa e trocando a baliza em poucos minutos. A eficiência evitou que a partida fosse suspensa, mostrando a importância de equipes de manutenção bem treinadas.

Responsabilidades dos clubes e organizadores

Para evitar esses problemas, as confederações como a CBF e a UEFA possuem manuais de infraestrutura. Em competições de elite, é obrigatório que o estádio possua balizas de reserva que possam ser instaladas rapidamente. Além disso, os árbitros assistentes têm a função específica de realizar o "teste de tração" nas redes antes do início de cada tempo.

Se um clube mandante não oferecer as condições mínimas de segurança ou se o equipamento falhar por falta de manutenção e o jogo não puder ser concluído, o clube pode ser punido pelo tribunal desportivo. As penas variam desde multas até a perda dos pontos da partida, dependendo do regulamento da competição. No futebol de alto nível, onde os direitos de imagem são caríssimos, qualquer minuto de atraso é contabilizado como perda financeira.

O impacto no tempo de jogo e substituições

Quando ocorre uma interrupção por problema técnico nas traves, o tempo parado deve ser integralmente recuperado nos acréscimos. Se a paralisação for muito longa (geralmente acima de 30 ou 60 minutos, dependendo da liga), o árbitro pode optar por suspender o jogo para que seja retomado em outra data.

Nesses casos de retomada, a regra geral da FIFA é que o jogo deve recomeçar do minuto exato em que foi parado, com os mesmos jogadores em campo e as mesmas substituições restantes. Se um jogador que estava em campo no dia da suspensão estiver lesionado ou tiver sido transferido, o clube pode substituí-lo, mas isso contará como uma das alterações permitidas.

Manutenção das traves e redes: O herói invisível do campo

A durabilidade de uma trave de futebol profissional é alta, geralmente feita de ligas de alumínio resistentes à corrosão. No entanto, o ponto crítico são as junções e os sistemas de fixação. Em estádios modernos, as traves são encaixadas em "copos" metálicos enterrados no solo, o que facilita a troca rápida se necessário. As redes, por sua vez, são feitas de polietileno de alta densidade (nylon), capazes de suportar chutes que ultrapassam os 100 km/h.

A manutenção preventiva inclui a verificação de ferrugem, a tensão das cordas de sustentação e a integridade da pintura. Um travessão que começa a "arquear" no centro é um sinal de alerta para a equipe de infraestrutura. Em ligas como a Premier League, as traves são trocadas periodicamente para garantir que o metal não sofra fadiga de material, minimizando o risco de quebras súbitas.

Consequências jurídicas e esportivas

Se um jogo é encerrado por causa de uma trave quebrada e a culpa é atribuída à negligência do estádio ou do clube mandante, o regulamento geralmente prevê o placar de 3 a 0 (W.O.) em favor do time visitante. No entanto, se o dano foi causado por um fator externo imprevisível ou vandalismo da torcida adversária, o tribunal pode decidir pela remarcação do jogo em campo neutro.

Para os apostadores e analistas de desempenho, esses eventos são considerados "Black Swans" (cisnes negros), eventos raros que fogem a qualquer modelo estatístico. Quando um jogo é suspenso, as apostas costumam ficar em espera até que a partida seja concluída. Se a suspensão for definitiva, a maioria das casas de apostas anula os mercados que ainda não haviam sido liquidados, o que mostra como um poste de metal pode influenciar até a economia global do esporte.

Entender o que acontece se a trave quebrar ou a rede furar é mergulhar na parte mais burocrática e essencial do futebol. É a garantia de que o esporte, apesar de sua paixão e emoção, possui uma base sólida de regras que protegem o resultado final. Da próxima vez que você vir um assistente conferindo a rede antes do jogo, saiba que ele está prevenindo um desastre técnico que poderia mudar a história de um campeonato.