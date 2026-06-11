Merino destaca favoritismo da Espanha na Copa do Mundo: 'Pode ganhar qualquer um' Fúria estreia no Mundial contra Cabo Verde, na segunda-feira (15)

Mikel Merino viveu momentos de tensão enquanto se recuperava de uma lesão no pé direito, correndo riscos de ficar fora da Copa do Mundo. O volante, no entanto, foi liberado, está apto a ajudar o técnico Luis de la Fuente e, agora, vê a Espanha com totais condições de levar o título do Mundial.

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Em entrevista ao site da Fifa, o meia do Arsenal exalou confiança em uma boa campanha da Fúria na Copa do Mundo não "correu", afirmando o favoritismo. Os espanhóis estreiam na segunda-feira (15), às 13h (de Brasília), contra Cabo Verde, pelo Grupo H.

— A Espanha pode ganhar de qualquer um. Acho que faz parte do futebol (o favoritismo). Quando você conquista títulos importantes e apresenta um bom nível de desempenho, as expectativas aumentam de forma natural. É claro que ser apontado como favorito é um reconhecimento do trabalho que fizemos e da qualidade do grupo. Mas também sabemos que há muitos elencos fortes, com jogadores extraordinários, e que qualquer detalhe pode fazer a diferença em um torneio tão curto — disse Merino.

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Merino é um dos destaques da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Ander Gillenea / AFP)

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Pressão para a Copa do Mundo?

Merino, apesar disso, despistou sobre qualquer sensação de pressão dos bastidores. O ambiente, na visão do volante, é ponto positivo na busca pelos bons resultados na Copa.

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— O mais importante é manter a humildade, continuar trabalhando da mesma forma e lembrar que os caminhos não são conquistados pelas expectativas, mas pelo que se faz dentro de campo — destacou.

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Convocação

— Tive, sim (medo de não ser chamado por Luis de la Fuente). Algumas dúvidas surgiram quando recebi a notícia da lesão e soube quanto tempo a recuperação levaria. Pensei que poderia acabar ficando fora do torneio.

Estreia

— Acho que vai ser uma sensação estranha. Por um lado, existem o nervosismo e o frio na barriga de estrear em uma Copa do Mundo e saber o quanto isso é especial. É o sonho de toda criança. Por outro lado, estou vivendo isso aos 30 anos, o que é diferente de quando você tem 19 ou 20 anos, idade em que muitos jogadores disputam sua primeira Copa do Mundo.