Demitido do São Paulo, Crespo reposta crítica a Roger Machado

Ex-técnico do São Paulo, Hernán Crespo repostou em seu perfil no Instagram um vídeo do influenciador Barolo, identificado com a torcida Tricolor, criticando a diretoria do clube e o atual treinador Roger Machado. O conteúdo original foi divulgado por uma página de fãs dedicada ao clube paulista.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Republicação de Crespo pré-jogo do São Paulo

A postagem republicada por Crespo representa uma manifestação pública sobre sua saída do comando do Tricolor e a escolha de Roger Machado como seu substituto imediato. O post original mostra Barolo comentando a escalação do São Paulo contra o O'Higgins, pela Sul-Americana. Confira;

- Teve que ir com os titulares porque demitiu o técnico que falava a verdade, cobrava e cutucava jogador. Trouxe um fraco. Empresário reclamava e hoje o jogador virou titular - dizia o post que foi republicado por Crespo.

continua após a publicidade

Crespo compartilha post que direciona críticas ao atual técnico do São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)

Membro da comissão técnica também repostou

Gustavo Nepote, preparador de goleiros que integrava a comissão de Crespo, adotou postura reativa desde a saída do argentino. O profissional já compartilhou diversas postagens com críticas a Roger Machado e indiretas à diretoria do São Paulo.

➡️Ídolo do Manchester City anuncia saída e web demonstra apoio: 'Que lenda!'

O preparador de goleiros foi um dos últimos integrantes da comissão de Crespo a deixar o Brasil. Desde a demissão, se reuniu com jogadores e funcionários do São Paulo. As fotos dos encontros foram publicadas nas redes sociais. As postagens pareciam desmentir informações de que não existia bom relacionamento dos argentinos com o grupo, hipótese que foi levantada quando a demissão aconteceu.

continua após a publicidade

⚽ Vasco x São Paulo: Aposte em menos de 2.5 gols @1.62!