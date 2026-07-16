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Ex-Santos dá três assistências e comanda classificação de clube na Champions League

Meio-campista foi o destaque da goleada por 6 a 1 e celebrou a classificação da equipe

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 18:01
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Fernando Medeiros jogando pelo Egnatia
Fernando Medeiros em ação pelo Egnatia (Foto: Divulgação/Oficial)

Fernando Medeiros foi o grande nome da classificação do KF Egnatia para a próxima fase da Champions League. O meio-campista brasileiro comandou a goleada por 6 a 1 nesta quarta-feira (15), com uma atuação de destaque, distribuindo três assistências e sendo decisivo na construção do resultado que manteve o clube vivo na competição continental.

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    Após a partida, Fernando comemorou o desempenho da equipe, valorizou o trabalho coletivo e destacou que o elenco segue focado em alcançar a fase de liga da Champions League.

    — Graças ao meu bom Deus, fiz mais uma grande partida pelo clube. Nada seria possível sem meus companheiros. Seguimos firmes no objetivo de nos classificar para a fase de liga, sempre pensando em um jogo de cada vez — afirmou.

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    Vestindo a camisa 7, o brasileiro comandou o setor de criação do Egnatia durante toda a partida. O meia participou diretamente das principais jogadas ofensivas e foi peça fundamental para a equipe transformar a superioridade em uma goleada. A atuação reforça o momento vivido pelo meio-campista, que se consolidou como uma das principais referências técnicas do clube albanês.

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    • A classificação mantém o Egnatia na briga por uma vaga na fase de liga da Champions League. Embalado pela grande atuação de Fernando Medeiros, o clube segue sonhando com uma campanha histórica na principal competição de clubes da Europa.

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    Fernando Medeiros jogando pelo Egnatia
    Fernando Medeiros em ação pelo Egnatia (Foto: Divulgação/Oficial)

    Formato da Champions League 2026/27 segue o da última temporada

    A Champions League 2026/27 mantém o modelo implantado em 2024/25. A fase principal contará novamente com 36 equipes em uma tabela única, substituindo o sistema anterior de grupos.

    Cada clube disputará oito partidas contra adversários diferentes: quatro em casa e quatro fora. Os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto as equipes entre a 9ª e a 24ª posição disputam um playoff eliminatório por vagas na fase seguinte.

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    Calendário da Champions League 2026/27

      1.
    1. Primeira fase preliminar: 7 e 8 de julho (ida) e 14 e 15 de julho (volta);
      2. 2.
    2. Segunda fase preliminar: 21 e 22 de julho;
      3. 3.
    3. Terceira fase preliminar: 4 e 5 de agosto;
      4. 4.
    4. Playoffs: 18 e 19 de agosto;
      5. 5.
    5. Início da fase de liga: 8 de setembro de 2026;
      6. 6.
    6. Playoffs eliminatórios: fevereiro de 2027;
      7. 7.
    7. Final: 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri.

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