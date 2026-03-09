Bastidores da queda: São Paulo demite Crespo após divergências sobre expectativas internas

O São Paulo decidiu nesta segunda-feira (9) pela saída do técnico Hernán Crespo, que deixa o clube com seus auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz, além do preparador de goleiros Gustavo Nepote.

Segundo o Lance! apurou, a diretoria tricolor ficou incomodada com algumas decisões recentes do treinador, além do fato de entender que Crespo estava desalinhado com as expectativas do clube.

O fato de o treinador argentino ter escalado Luan como titular diante do Palmeiras, fora de casa, na semifinal do Paulistão, também pesou na decisão.

Pelo lado de Hernán Crespo, a sensação é de injustiça. A avaliação é de que a comissão e o técnico sempre deram o máximo apesar dos problemas crônicos enfrentados desde o início do ano — das dívidas acumuladas aos treinamentos em Cotia, que teve direito a críticas ao estado do gramado, e aos percalços do dia a dia.

Ainda há o fator político. Desde o começo do ano, o São Paulo mudou completamente a gestão, com a saída de Julio Casares, que renunciou ao mandato de presidente, além de Marcio Carlomagno, que estava no comando do clube e da Barra Funda. Só o diretor-executivo Rui Costa.

Com a saída de Crespo, o São Paulo terá de arcar com aproximadamente R$ 3,8 milhões apenas com o treinador, além de dois salários para cada membro da comissão do argentino.

Somando as duas passagens, foram 99 partidas sob o comando do argentino, com 45 triunfos, 26 empates e 28 derrotas. Crespo ainda se ausentou em quatro jogos por motivos de saúde em 2021 — todos com Juan Branda no banco (dois empates e duas derrotas).

Campeão paulista em 2021, Crespo assumiu o São Paulo em julho de 2025 para sua segunda passagem. Comandou o time em 46 jogos, com 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.

O São Paulo segue a preparação para o jogo contra a Chapecoense, na próxima quinta-feira (12), às 20h, no Canindé.