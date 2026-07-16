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Galatasary busca contratação de astro do Manchester City

Clube turco busca reforço para o meio-campo e monitora situação de Phil Foden

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 18:50
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Jogadores do Manchester City comemoram gol sobre o Crystal Palace, pela Premier League
Jogadores do Manchester City comemoram gol sobre o Crystal Palace, pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

O Galatasaray iniciou conversas para tentar contratar o meia Phil Foden, do Manchester City, na atual janela de transferências. Segundo o jornal turco Fanatik, o clube já fez os primeiros contatos com a equipe inglesa e avalia uma negociação pelo jogador, avaliado em cerca de 60 milhões de libras (R$ 444 milhões).

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    De acordo com a publicação, o presidente Dursun Ozbek delegou ao agente italiano George Gardi a responsabilidade de conduzir as tratativas. O objetivo é reforçar o setor de criação da equipe para a temporada 2026/27.

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    Último ano de contrato e pouco espaço

    Foden, de 26 anos, entra no último ano de contrato com o Manchester City e teve menos espaço na última temporada. O meia também ficou fora da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026, comandada por Thomas Tuchel.

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    • Segundo o Fanatik, o Galatasaray acredita que o jogador vê com bons olhos uma mudança de clube em busca de mais minutos em campo. Ainda assim, a negociação é considerada complexa, já que outras equipes do futebol europeu acompanham a situação do atleta.

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    Além de Foden, o Galatasaray também monitora nomes como Bruno Fernandes, Can Uzun e Julio Enciso para reforçar o elenco.

    Com Ederson expulso, o Galatasaray venceu o Fenerbahçe (Foto: Yasin AKGUL / AFP)
    Com Ederson expulso, o Galatasaray venceu o Fenerbahçe (Foto: Yasin AKGUL / AFP)

    Histórico vencedor no Manchester City

    Revelado pelo Manchester City, Foden está no clube há nove temporadas e conquistou todos os principais títulos possíveis com a equipe inglesa. Durante esse período, venceu seis edições da Premier League, cinco da Copa da Liga Inglesa, três da Copa da Inglaterra, além da Champions League e do Mundial de Clubes.

    Na temporada passada, o meia disputou 50 partidas, marcou dez gols e distribuiu sete assistências em todas as competições. Apesar do desempenho individual, o City terminou a Premier League atrás do Arsenal e caiu precocemente na Champioins League, embora tenha conquistado a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra.

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    Phil FOden - Manchester City
    Phil Foden na estreia do Mundial de Clubes da Fifa contra o Wydad Casablanca (Foto: Charly Triballeau/AFP)

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