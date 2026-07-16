Time de Rayan se aproxima de promessa portuguesa ex-alvo do Chelsea António Silva já acertou bases salariais e aguarda acordo entre Benfica e clube inglês para concluir transferência

O Bournemouth está perto de fechar a contratação do zagueiro António Silva, do Benfica. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o defensor de 22 anos já chegou a um acordo sobre os termos pessoais, enquanto os clubes avançam nas negociações para concluir a transferência.

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De acordo com o jornalista, a operação ainda não será oficializada nesta semana, já que o Benfica pretende liberar o jogador apenas em um momento posterior da janela de transferências.

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Alvo antigo de gigantes da Premier League

Antes de se aproximar do Bournemouth, António Silva esteve na mira de clubes como Manchester United, Chelsea e Liverpool.

O Chelsea chegou a negociar com o Benfica e apresentou uma proposta de cerca de 52 milhões de libras (R$ 385 milhões), além da inclusão do atacante Armando Broja. No entanto, a oferta foi recusada pelos portugueses, que exigiam o pagamento da multa rescisória do jogador, estipulada em 87 milhões de libras (R$ 644 milhões).

Já o Manchester United colocou o zagueiro como uma de suas prioridades para a janela de transferências de 2024, mas também não conseguiu avançar nas tratativas.

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Em negociações com o Bournemouth, António Silva foi revelado pelo Benfica (Foto: MIGUEL RIOPA/AFP)

Destaque do Benfica

Revelado nas categorias de base do Benfica, António Silva tem contrato até 2027 e soma 233 partidas pela equipe principal. Nesse período, marcou 15 gols e distribuiu cinco assistências.

Pela seleção de Portugal, o defensor acumula 20 partidas e integrou o elenco da Copa do Mundo de 2022. Ele ficou fora da convocação para o Mundial de 2026, mas o técnico Roberto Martínez afirmou que o zagueiro seria o primeiro nome lembrado em caso de necessidade durante a competição.

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