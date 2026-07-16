Time de Rayan se aproxima de promessa portuguesa ex-alvo do Chelsea
António Silva já acertou bases salariais e aguarda acordo entre Benfica e clube inglês para concluir transferência
O Bournemouth está perto de fechar a contratação do zagueiro António Silva, do Benfica. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o defensor de 22 anos já chegou a um acordo sobre os termos pessoais, enquanto os clubes avançam nas negociações para concluir a transferência.
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De acordo com o jornalista, a operação ainda não será oficializada nesta semana, já que o Benfica pretende liberar o jogador apenas em um momento posterior da janela de transferências.
Alvo antigo de gigantes da Premier League
Antes de se aproximar do Bournemouth, António Silva esteve na mira de clubes como Manchester United, Chelsea e Liverpool.
O Chelsea chegou a negociar com o Benfica e apresentou uma proposta de cerca de 52 milhões de libras (R$ 385 milhões), além da inclusão do atacante Armando Broja. No entanto, a oferta foi recusada pelos portugueses, que exigiam o pagamento da multa rescisória do jogador, estipulada em 87 milhões de libras (R$ 644 milhões).
Já o Manchester United colocou o zagueiro como uma de suas prioridades para a janela de transferências de 2024, mas também não conseguiu avançar nas tratativas.
Destaque do Benfica
Revelado nas categorias de base do Benfica, António Silva tem contrato até 2027 e soma 233 partidas pela equipe principal. Nesse período, marcou 15 gols e distribuiu cinco assistências.
Pela seleção de Portugal, o defensor acumula 20 partidas e integrou o elenco da Copa do Mundo de 2022. Ele ficou fora da convocação para o Mundial de 2026, mas o técnico Roberto Martínez afirmou que o zagueiro seria o primeiro nome lembrado em caso de necessidade durante a competição.
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