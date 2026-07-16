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United conta com concorrência dos rivais por destaque da Copa do Mundo

Clubes ingleses monitoram Manu Koné, da Roma, que pode ser negociado após boas atuações no Mundial

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 18:26
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Manu Koné atuando pela França na Copa do Mundo
Manu Koné atuando pela França na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Arsenal e Chelsea entraram na disputa pela contratação de Manu Koné, da Roma, e podem atrapalhar os planos do Manchester United na janela de transferências. De acordo com o jornal "Football Italia", os dois clubes ingleses acompanham a situação do volante francês, que valorizou seu passe após boas atuações na Copa do Mundo de 2026.

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    A publicação informa que a Roma trabalha para negociar o jogador de 25 anos e espera receber mais de 50 milhões de libras (cerca de R$ 370 milhões) pela transferência. O clube italiano acredita que o desempenho de Koné no Mundial aumentou o interesse de grandes equipes europeias.

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    Além de Arsenal, Chelsea e Manchester United, Liverpool e Atlético de Madrid também monitoram o meio-campista e buscam informações sobre uma possível negociação.

    Boa Copa aumenta interesse

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    • Koné começou a Copa do Mundo como reserva da França na estreia contra o Senegal, mas ganhou espaço ao longo da competição e iniciou como titular os quatro jogos seguintes. O volante se firmou na equipe comandada por Didier Deschamps e terminou o torneio entre os destaques da seleção francesa.

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    As atuações fizeram o jogador superar a concorrência de nomes como Aurélien Tchouaméni e N'Golo Kanté durante parte da campanha da França, aumentando sua valorização no mercado.

    Manu Koné atuando pela França na Copa do Mundo
    Manu Koné atuando pela França na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    United lidera interesse, mas concorrência cresce

    Segundo o Football Italia, o Manchester United aparece como principal interessado no momento. O clube busca reforçar o meio-campo, mesmo após contratar Andrey Santos e Youri Tielemans, e ainda pretende fechar com mais um jogador para o setor.

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    No entanto, a entrada de Arsenal, Chelsea, Liverpool e Atlético de Madrid pode tornar a disputa mais acirrada. Ainda não há indicação de que algum dos clubes esteja disposto a pagar o valor pedido pela Roma. No clube italiano, Manu Koné soma 82 partidas, com quatro gols e seis assistências.

    Manu Koné atuando pela França na Copa do Mundo
    Manu Koné atuando pela França na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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