United conta com concorrência dos rivais por destaque da Copa do Mundo
Clubes ingleses monitoram Manu Koné, da Roma, que pode ser negociado após boas atuações no Mundial
Arsenal e Chelsea entraram na disputa pela contratação de Manu Koné, da Roma, e podem atrapalhar os planos do Manchester United na janela de transferências. De acordo com o jornal "Football Italia", os dois clubes ingleses acompanham a situação do volante francês, que valorizou seu passe após boas atuações na Copa do Mundo de 2026.
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A publicação informa que a Roma trabalha para negociar o jogador de 25 anos e espera receber mais de 50 milhões de libras (cerca de R$ 370 milhões) pela transferência. O clube italiano acredita que o desempenho de Koné no Mundial aumentou o interesse de grandes equipes europeias.
Além de Arsenal, Chelsea e Manchester United, Liverpool e Atlético de Madrid também monitoram o meio-campista e buscam informações sobre uma possível negociação.
Boa Copa aumenta interesse
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Koné começou a Copa do Mundo como reserva da França na estreia contra o Senegal, mas ganhou espaço ao longo da competição e iniciou como titular os quatro jogos seguintes. O volante se firmou na equipe comandada por Didier Deschamps e terminou o torneio entre os destaques da seleção francesa.
As atuações fizeram o jogador superar a concorrência de nomes como Aurélien Tchouaméni e N'Golo Kanté durante parte da campanha da França, aumentando sua valorização no mercado.
United lidera interesse, mas concorrência cresce
Segundo o Football Italia, o Manchester United aparece como principal interessado no momento. O clube busca reforçar o meio-campo, mesmo após contratar Andrey Santos e Youri Tielemans, e ainda pretende fechar com mais um jogador para o setor.
No entanto, a entrada de Arsenal, Chelsea, Liverpool e Atlético de Madrid pode tornar a disputa mais acirrada. Ainda não há indicação de que algum dos clubes esteja disposto a pagar o valor pedido pela Roma. No clube italiano, Manu Koné soma 82 partidas, com quatro gols e seis assistências.
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