Auxiliar de Crespo dispara após demissão de Rui Costa no São Paulo: 'Judas'
Postagem foi feita minutos após o anúncio do clube
Juan Branda, que foi auxiliar de Hernán Crespo no São Paulo, fez uma postagem polêmica nas redes sociais após o anúncio da demissão de Rui Costa, que influenciou a demissão do técnico no Tricolor neste ano.
A demissão foi oficializada neste sábado (20). Após a postagem oficial do clube, o argentino compartilhou uma mensagem cuja interpretação, dentro do contexto, pode ser entendida como: "Todo Judas, mais cedo ou mais tarde, acerta suas contas com o destino".
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Veja a postagem feita
Veja detalhes da demissão de Rui Costa
O São Paulo anunciou a demissão de Rui Costa, diretor executivo de futebol, na tarde deste sábado (20). A decisão foi tomada pelo presidente Harry Massis e comunicada oficialmente pelo clube por meio das redes sociais.
- O São Paulo Futebol Clube comunica o desligamento do executivo de futebol Rui Costa, que estava no cargo desde 2021. O clube agradece ao profissional pelos anos de dedicação e deseja êxitos na sequência de sua carreira - publicou o Tricolor.
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O desgaste de Rui Costa com a torcida já vinha se acumulando há algum tempo. Em 2025, o dirigente chegou a ser alvo de protestos nas arquibancadas do Morumbis, cenário que se intensificou após a saída de Hernán Crespo do comando técnico da equipe.
Além das cobranças pelos resultados dentro de campo, o executivo passou a ser responsabilizado por parte dos torcedores por decisões tomadas nos bastidores do departamento de futebol, incluindo contratações, planejamento do elenco e mudanças na comissão técnica.
A pressão não ficou restrita às arquibancadas. Internamente, o desgaste também ganhou força nos últimos meses e passou a influenciar o ambiente político do clube, chegando até mesmo à presidência. Diante desse cenário, Harry Massis optou por promover uma mudança na estrutura do futebol são-paulino.