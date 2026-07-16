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Arsenal acerta contratação de destaque grego, segundo jornalista

Clube inglês chega a acordo por cerca de 40 milhões de euros para contratar o ponta grego

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 16:50
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Arteta em partida do Arsenal (Foto: Reprodução/Arsenal)
Mikel Arteta em partida do Arsenal (Foto: Reprodução/Arsenal)

O Arsenal chegou a um acordo com o Club Brugge para contratar o atacante Christos Tzolis. Segundo o jornalista David Ornstein, do "The Athletic", os clubes acertaram a transferência por cerca de 40 milhões de euros (R$ 260 milhões), e restam apenas os trâmites finais para a conclusão do negócio.

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    A contratação faz parte da busca do clube londrino por reforços para o setor ofensivo nesta janela de transferências. O interesse em Tzolis é independente de outras negociações conduzidas pelo Arsenal, como a tentativa de contratar Morgan Rogers, do Aston Villa, ou outros alvos monitorados pelo técnico Mikel Arteta.

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    Temporada de destaque na Bélgica

    Aos 24 anos, Tzolis chega valorizado após ser um dos principais jogadores do Club Brugge na campanha do título do Campeonato Belga. Na última temporada, o atacante disputou 52 partidas, marcou 22 gols e distribuiu 29 assistências em todas as competições.

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    • O desempenho chamou a atenção de diversos clubes. Na última janela, o Crystal Palace chegou a apresentar uma proposta pelo jogador, recusada pelo Club Brugge, que renovou o contrato do grego até 2029.

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    Christos Tzolis é jogador do Club Brugge
    Christos Tzolis é jogador do Club Brugge (Foto: Divulgação/Club Brugge)

    Retorno ao futebol inglês

    Caso a negociação seja concluída, Tzolis retornará ao futebol inglês após uma passagem discreta pelo Norwich City. Contratado ainda jovem, o atacante disputou 30 partidas pelo clube, sendo 14 na Premier League, antes de ser emprestado ao Twente, da Holanda, e ao Fortuna Düsseldorf, da Alemanha.

    Em 2024, foi negociado com o Club Brugge, onde conseguiu se firmar e viveu a melhor fase da carreira, com 17 gols e 23 assistências em 36 partidas. Além do sucesso nos clubes, o atacante também soma 34 partidas e nove gols pela seleção da Grécia.

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    Segundo o "The Athletic", Tzolis se encaixa nas características buscadas por Arteta, com velocidade, força física, versatilidade e capacidade de recomposição defensiva. A principal dúvida é como o atacante responderá ao retorno à Premier League, após uma primeira passagem sem grande destaque.

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