Saiba quanto o São Paulo ainda deve a Crespo, Zubeldía e Dorival Júnior
Massis teve um áudio vazado no qual expôs essas situações
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Na segunda-feira (11), Harry Massis teve um áudio vazado no qual comentou a situação de Roger Machado e afirmou que o São Paulo ainda arca com pendências financeiras de ex-treinadores, como Luis Zubeldía, Hernán Crespo e Dorival Júnior.
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No caso de Zubeldía, os valores giram em torno de R$ 3 milhões. O treinador foi demitido em junho do ano passado.
Já a situação de Dorival Júnior não envolve multa rescisória, mas valores atrasados de sua passagem em 2023, como premiações. No balanço financeiro do clube, a quantia registrada é de R$ 3,2 milhões.
Quanto a Hernán Crespo, desligado mais recentemente, o São Paulo ainda deve cifras referentes à segunda passagem do treinador pelo clube.
No caso do argentino, o montante inclui salários atrasados, direitos de imagem e a própria multa rescisória. Somando tudo, o valor se aproxima de R$ 4 milhões.
Ou seja, apenas com ex-treinadores, o Tricolor acumula aproximadamente R$ 10,2 milhões em dívidas.
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Entenda os bastidores do áudio vazado de Massis
O áudio teria sido enviado a um amigo de Massis. Nele, o presidente revela que o São Paulo ainda está lidando com multas rescisórias de ex-treinadores, e por isso, não poderia demitir Roger Machado e ir atrás de outro nome no mercado.
Na fala, Massis também revela que "nunca disse que o clube seria campeão". O Lance! apurou que o contexto seria considerando o Campeonato Brasileiro - e não as copas.
Veja a fala na íntegra
Nós não temos condição de contratar, de trocar o técnico. Não temos dinheiro. Será que vocês não entendem que pegamos o São Paulo sucateado? Eles não pagaram nada o ano passado. Está sobrando tudo para mim. Não temos dinheiro. Eu nunca falei que o São Paulo ia ser campeão. Se chegarmos em 6º do campeonato, está ótimo para ir para a Libertadores. Vamos ter calma, não é assim. Eu não vou trocar ninguém. Não vou pagar mais uma multa. Estou pagando multa do Dorival Júnior, do Zubeldía, que não tenho nada com isso, multa do Crespo da primeira passagem, que não tenho nada com isso. Está sobrando tudo para mim. Não tem dinheiro. Será que vocês não entendem isso? Vamos ter calma. Não vamos ser campeões e não vamos ser rebaixados. Eu também estou nervoso. É um desabafo que estou tendo com você, sei o quanto são-paulino você é, assim como eu. Não é você que está doido, eu também estou. Mas não temos condição.
Massis também falou sobre Dorival Júnior
No áudio, Massis também teria citado Dorival Júnior. Na fala do presidente, teria existido uma conversa com Osmar Stabile, para saber os valores. Pelo o que a reportagem escutou, esta conversa seria para ter uma noção de mercado, ainda antes da chegada de Roger Machado.
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