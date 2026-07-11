Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (11/07)? Veja as seleções que entram em campo nesta sábado (11) e o horário da partida

A Copa do Mundo encerra neste sábado (11) a disputa das quartas de final com dois confrontos que definirão os últimos classificados às semifinais. Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça entram em campo em busca da permanência no torneio em uma rodada que reúne duas campeãs mundiais e uma seleção que tenta igualar sua melhor campanha na história da competição.

A Noruega tenta manter viva a campanha surpreendente que ganhou força após eliminar o Brasil nas oitavas de final, enquanto a Inglaterra busca confirmar o favoritismo e voltar às semifinais. Mais tarde, a atual campeã Argentina enfrenta a Suíça, que chega embalada depois de eliminar a Colômbia nos pênaltis. Os vencedores completarão o grupo das quatro melhores seleções da Copa do Mundo.

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Noruega x Inglaterra - 18h

Noruega e Inglaterra se enfrentam neste sábado (11), às 18h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo.

A seleção norueguesa vive sua melhor campanha em Mundiais e chega embalada após eliminar o Brasil por 2 a 1 nas oitavas de final. Liderada por Haaland e Odegaard, a equipe tenta alcançar uma semifinal inédita na história da competição. A Inglaterra, por sua vez, segue entre as favoritas ao título e busca manter a regularidade apresentada desde a fase de grupos para avançar entre as quatro melhores.

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Argentina x Suíça - 22h

Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado (11), às 22h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo.

A atual campeã do mundo chega às quartas depois de uma virada emocionante sobre o Egito, com Messi novamente decisivo na classificação. Do outro lado, a Suíça manteve a invencibilidade no torneio e garantiu vaga após eliminar a Colômbia nos pênaltis. O duelo vale a última vaga nas semifinais do Mundial.

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Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito (Foto: Justin Setterfield/AFP)

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