Brasileiro marca seu primeiro gol na Champions League; veja vídeo
Lucas Áfrico foi decisivo na vitória do Kairat nos playoffs do principal torneio europeu
Lucas Áfrico viveu uma noite marcante na Champions League. O zagueiro brasileiro marcou o primeiro gol de sua carreira na principal competição de clubes da Europa na última quarta-feira (8), e foi um dos destaques da vitória do FC Kairat sobre o Sutjeska por 2 a 1 no jogo de ida dos playoffs.
Além do gol, o defensor teve uma atuação consistente, contribuindo para a segurança do sistema defensivo da equipe em um duelo de alto nível. Com sua liderança, ajudou o Kairat a construir uma vantagem importante na disputa por uma vaga na próxima fase na Champions League.
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O momento representa mais um capítulo importante na trajetória de Lucas Áfrico no futebol europeu. Referência na defesa do clube cazaque, o brasileiro voltou a mostrar que também pode ser decisivo no ataque ao aparecer na área e balançar as redes em um dos jogos mais importantes da temporada.
— Marcar um gol na principal competição de clubes do mundo é muito especial. Ao longo de toda a minha carreira, venho me dedicando para contribuir ao máximo com minha equipe e, sem dúvidas, hoje consegui realizar um grande sonho. Ainda não tem nada decidido, mas vamos seguir trabalhando para conseguirmos nossos objetivos — disse o jogador.
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Com a vitória no primeiro confronto dos playoffs, o Kairat leva a vantagem para o duelo de volta e segue em busca da classificação. Em grande momento na temporada, Lucas Áfrico chega ainda mais confiante para a decisão.
Veja o gol de Lucas Áfrico na Champions League:
🚨🇰🇿 Kairat took the lead against Sutjeska, making it 1–0.— Scout in Eurasia (@ScoutEurasia) July 8, 2026
Brazilian defender Lucas Africo scored in the 76th minute, while 18-year-old Ismail Bekbolat provided the assist. pic.twitter.com/jOjZbSDfj7
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