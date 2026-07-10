logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Barcelona encaminha acordo com Borussia Dortmund por Adeyemi, astro da seleção alemã

Jogador deve chegar por 22 milhões de euros além de bônus

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 20:25
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Adeyemi agradecendo aos torcedores em substituição no Borussia Dortmund
Adeyemi agradecendo aos torcedores em substituição no Borussia Dortmund (Foto: Reprodução/X)

O Barcelona está próximo de anunciar mais um reforço para a temporada. O clube catalão chegou a um acordo verbal com o Borussia Dortmund pela contratação de Adeyemi e trabalha apenas na conclusão da documentação para oficializar a negociação. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmadas pelo "Mundo Deportivo" junto a fontes do clube espanhol, as partes já acertaram as bases da transferência.

  • Courtois lamenta eliminção da Bélgica na Copa do Mundo

    Bélgica mantém sina: eliminada por campeões mundiais em Copas e Eurocopas; veja

    Copa do Mundo 2026
    Há 26 minutos
  • Goleiro Lammens em ação pela Bélgica com sua camisa amarela e número 12 na Copa do Mundo

    Quem é o goleiro ‘vilão’ da Bélgica na Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Ederson Silva em ação no duelo entre Brasil x Haiti na Copa do Mundo

    Manchester United recua por Éderson e mira ex-Flamengo como novo alvo

    Futebol Internacional
    Há 1 hora

    • ➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    Os valores definidos entre os clubes preveem o pagamento de 22 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões, na cotação atual) em quantia fixa, além de até 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) em bônus condicionados ao desempenho esportivo. As variáveis estão ligadas à conquista de títulos pelo Barcelona e à participação efetiva de Adeyemi nas partidas da equipe.

    Outro ponto previsto no entendimento é a manutenção de um percentual para o Borussia Dortmund em uma eventual venda futura. O clube alemão terá direito a 20% do lucro obtido pelo Barcelona caso negocie o atacante nos próximos anos.

    continua após a publicidade
    Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund e da Alemanha, em partida contra o Heidenheim
    Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund e da Alemanha, em partida contra o Heidenheim na temporada 24/25 (Foto: Pau BARRENA / AFP)
  • Deschamps sorri e abraça Mbappé

    Lance! Tático: A França só precisa de cinco minutinhos

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 minutos
  • Courtois lamenta eliminção da Bélgica na Copa do Mundo

    Bélgica mantém sina: eliminada por campeões mundiais em Copas e Eurocopas; veja

    Copa do Mundo 2026
    Há 26 minutos
  • Luis de la Fuente, técnico da Espanha, celebra a classificação para a semifinal da Copa do Mundo

    Técnico da Espanha projeta reencontro com a França: 'Igualmente preocupados'

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 minutos

    • Documentação ainda impede anúncio de Adeyemi no Barcelona

    Embora o acordo entre os clubes esteja encaminhado, a operação ainda depende da elaboração e assinatura dos contratos para ser concluída. Por isso, o anúncio oficial ainda não foi realizado, apesar de o acerto ser tratado como muito próximo pelas partes envolvidas.

    Adeyemi também já definiu seu futuro. De acordo com Fabrizio Romano, o atacante tinha o Barcelona como prioridade e deverá assinar contrato válido por cinco temporadas. O clube catalão, inclusive, aumentou a proposta inicial apresentada ao Borussia Dortmund para viabilizar a negociação, elevando a oferta fixa de 20 milhões para 22 milhões de euros.

    continua após a publicidade

    O avanço das conversas também foi facilitado pela situação contratual do jogador. Com vínculo até junho de 2027, Adeyemi não demonstrava interesse em renovar com o Borussia Dortmund, cenário que levou o clube alemão a negociar sua saída ainda nesta janela para evitar o risco de perdê-lo sem compensação financeira ao término do contrato.

    Chegada deve ocorrer nos próximos dias

    A expectativa é que Adeyemi viaje à Espanha nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato, desde que as últimas pendências burocráticas sejam resolvidas. Ainda não há confirmação sobre a data da apresentação, mas a tendência é que o atacante se integre ao elenco durante o início da preparação para a nova temporada.

    continua após a publicidade

    Caso a transferência seja oficializada, o alemão passará a trabalhar sob o comando de Hansi Flick, técnico que já conhece o jogador desde os tempos de seleção alemã.

    ➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    + Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Ederson Silva em ação no duelo entre Brasil x Haiti na Copa do Mundo

    Futebol Internacional

    Manchester United recua por Éderson e mira ex-Flamengo como novo alvo

    Há 1 hora
    Time da Espanha reunido comemora gol da classificação contra a Bélgica

    Copa do Mundo 2026

    Dê suas notas: Espanha supera Bélgica e está nas semifinais da Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Merino fez o segundo gol da Espanha contra a Bélgica

    Copa do Mundo 2026

    Merino marca novamente, Espanha bate a Bélgica e vai à semifinal da Copa

    Há 2 horas
    Lucas Áfrico vibrando após gol pelo Kairat

    Futebol Internacional

    Brasileiro marca seu primeiro gol na Champions League; veja vídeo

    Há 3 horas
    Doué comemora gol pela França contra a Noruega na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    França garante premiação milionária por classificação na Copa do Mundo

    Há 4 horas
    Al Hilal-Jorge Jesus-Neymar

    Fora de Campo

    Fala de Jorge Jesus sobre Neymar viraliza: 'Ficou bem nítido'

    Há 5 horas
    Mais LANCE!
    Espanha x Bélgica - Lance!TV - Copa do Mundo

    AO VIVO: Assista ao duelo entre Espanha e Bélgica com o Lance!TV

    Christian sendo anunciado pelo Krasnodar

    Christian se despede do Cruzeiro após acerto com o Krasnodar

    Wesley corre com a língua para fora e sorrindo vestindo a camisa branca do Corinthians

    De volta para casa? Atacante Wesley é oferecido ao Corinthians

    Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians (Foto: Gabriel Silva/RasPress/Folhapress)

    Memphis é monitorado por clube mexicano enquanto Corinthians tenta avançar por renovação

    jorge jesus benfica

    Novo técnico de Portugal, Jorge Jesus diz que deu fim a Neymar no Al-Hilal: 'Tu, finish'

    Jorge Jesus na beira de campo na época que treinava o Flamengo

    Portugal anuncia Jorge Jesus como novo técnico da seleção

    Arte da partida entre Benfica e Flamengo

    Benfica x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso

    Mikel Merino fez o gol que classificou a Espanha na Copa do Mundo

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (10/07)

    Lamine Yamal durante treino da Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Copa do Mundo: qual salário de Yamal, astro da Espanha e do Barcelona?

    Espanha eliminou Portugal da Copa do Mundo

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (10/07/2026)