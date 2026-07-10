Barcelona encaminha acordo com Borussia Dortmund por Adeyemi, astro da seleção alemã Jogador deve chegar por 22 milhões de euros além de bônus

O Barcelona está próximo de anunciar mais um reforço para a temporada. O clube catalão chegou a um acordo verbal com o Borussia Dortmund pela contratação de Adeyemi e trabalha apenas na conclusão da documentação para oficializar a negociação. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmadas pelo "Mundo Deportivo" junto a fontes do clube espanhol, as partes já acertaram as bases da transferência.

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Os valores definidos entre os clubes preveem o pagamento de 22 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões, na cotação atual) em quantia fixa, além de até 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) em bônus condicionados ao desempenho esportivo. As variáveis estão ligadas à conquista de títulos pelo Barcelona e à participação efetiva de Adeyemi nas partidas da equipe.

Outro ponto previsto no entendimento é a manutenção de um percentual para o Borussia Dortmund em uma eventual venda futura. O clube alemão terá direito a 20% do lucro obtido pelo Barcelona caso negocie o atacante nos próximos anos.

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Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund e da Alemanha, em partida contra o Heidenheim na temporada 24/25 (Foto: Pau BARRENA / AFP)

Documentação ainda impede anúncio de Adeyemi no Barcelona

Embora o acordo entre os clubes esteja encaminhado, a operação ainda depende da elaboração e assinatura dos contratos para ser concluída. Por isso, o anúncio oficial ainda não foi realizado, apesar de o acerto ser tratado como muito próximo pelas partes envolvidas.

Adeyemi também já definiu seu futuro. De acordo com Fabrizio Romano, o atacante tinha o Barcelona como prioridade e deverá assinar contrato válido por cinco temporadas. O clube catalão, inclusive, aumentou a proposta inicial apresentada ao Borussia Dortmund para viabilizar a negociação, elevando a oferta fixa de 20 milhões para 22 milhões de euros.

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O avanço das conversas também foi facilitado pela situação contratual do jogador. Com vínculo até junho de 2027, Adeyemi não demonstrava interesse em renovar com o Borussia Dortmund, cenário que levou o clube alemão a negociar sua saída ainda nesta janela para evitar o risco de perdê-lo sem compensação financeira ao término do contrato.

Chegada deve ocorrer nos próximos dias

A expectativa é que Adeyemi viaje à Espanha nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato, desde que as últimas pendências burocráticas sejam resolvidas. Ainda não há confirmação sobre a data da apresentação, mas a tendência é que o atacante se integre ao elenco durante o início da preparação para a nova temporada.

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Caso a transferência seja oficializada, o alemão passará a trabalhar sob o comando de Hansi Flick, técnico que já conhece o jogador desde os tempos de seleção alemã.

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