Clube europeu acerta a contratação de joia do Bahia
Jogador assinou contrato até 2028
O atacante Richarllyson Carvalho Alves, de 18 anos, deixou o Bahia e assinou contrato com o Tondela, de Portugal, até junho de 2028. A transferência foi anunciada nesta quarta-feira pela SAD do clube beirão, que foi despromovido à II Liga portuguesa.
O jogador terá sua primeira experiência fora do Brasil e chega para reforçar o ataque da equipe comandada pelo técnico Ricardo Costa. Em comunicado oficial, o clube português confirmou que o jogador se apresentou como um atacante que gosta de fazer gols e jogar no espaço.
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Declaração do jogador sobre acerto com o Tondela
Em sua despedida do Bahia, Richarllyson agradeceu ao clube brasileiro e celebrou a oportunidade na Europa.
– Agradeço tudo o que vivi com cada pessoa do clube, companheiros, comissão e staff que sempre me ajudaram muito. Chego muito feliz e motivado para o novo desafio. Vejo essa oportunidade como uma grande chance para dar um salto na carreira. Me adaptar ao futebol europeu e seguir evoluindo como atleta – afirmou.
– Agradeço muito a Deus por me capacitar e ao Tondela por acreditar no meu trabalho. Vou fazer o meu melhor para retribuir dentro de campo – completou.
Richarllyson é o quinto reforço do Tondela para a temporada. Ele se junta aos já anunciados central Bruno Almeida, lateral Zé Ricardo, extremo Gastón Novero e guarda-redes Carlão. O clube também renovou com Hélder Tavares, Bebeto e João Afonso. O Bahia manteve uma porcentagem de clube formador (5%) de uma futura venda do atleta.
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