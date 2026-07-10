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Clube europeu acerta a contratação de joia do Bahia

Jogador assinou contrato até 2028

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 21:01
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Richarllyson apresentado pelo Tondela, de Portugal
Richarllyson apresentado pelo Tondela, de Portugal (Foto: Reprodução/Instagram)

O atacante Richarllyson Carvalho Alves, de 18 anos, deixou o Bahia e assinou contrato com o Tondela, de Portugal, até junho de 2028. A transferência foi anunciada nesta quarta-feira pela SAD do clube beirão, que foi despromovido à II Liga portuguesa.

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    • O jogador terá sua primeira experiência fora do Brasil e chega para reforçar o ataque da equipe comandada pelo técnico Ricardo Costa. Em comunicado oficial, o clube português confirmou que o jogador se apresentou como um atacante que gosta de fazer gols e jogar no espaço.

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    Declaração do jogador sobre acerto com o Tondela

    Em sua despedida do Bahia, Richarllyson agradeceu ao clube brasileiro e celebrou a oportunidade na Europa.

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    • – Agradeço tudo o que vivi com cada pessoa do clube, companheiros, comissão e staff que sempre me ajudaram muito. Chego muito feliz e motivado para o novo desafio. Vejo essa oportunidade como uma grande chance para dar um salto na carreira. Me adaptar ao futebol europeu e seguir evoluindo como atleta – afirmou.

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    – Agradeço muito a Deus por me capacitar e ao Tondela por acreditar no meu trabalho. Vou fazer o meu melhor para retribuir dentro de campo – completou.

    Richarllyson apresentado pelo Tondela, de Portugal
    Richarllyson apresentado pelo Tondela, de Portugal (Foto: Reprodução/Instagram)

    Richarllyson é o quinto reforço do Tondela para a temporada. Ele se junta aos já anunciados central Bruno Almeida, lateral Zé Ricardo, extremo Gastón Novero e guarda-redes Carlão. O clube também renovou com Hélder Tavares, Bebeto e João Afonso. O Bahia manteve uma porcentagem de clube formador (5%) de uma futura venda do atleta.

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