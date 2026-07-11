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Mbappé e Tchouaméni vão jogar a semifinal da Copa do Mundo pela França? Entenda

Jogadores entraram em observação por lesão nos últimos dias

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 06:55
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Mbappé conduzindo a bola em campo
Mbappé na partida entre França e Marrocos na Copa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A França deve ter Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni à disposição para a semifinal da Copa do Mundo, marcada para terça-feira (14), em Dallas, contra Espanha ou Bélgica. A informação é do jornal francês "L'Équipe".

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    Mbappé chegou a preocupar na reta final da vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos, pelas quartas de final. O atacante ficou caído no gramado a cerca de 20 minutos do fim da partida e recebeu atendimento médico com uma bolsa de gelo sobre o pé direito. Apesar do susto, o camisa 10 tranquilizou a comissão técnica e pessoas próximas depois da classificação.

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    O entorno da seleção francesa tratou o problema como apenas uma pancada. O próprio Mbappé afastou uma preocupação maior ao comemorar com os torcedores franceses após o apito final, pulando e dançando depois da vaga na semifinal.

    O elenco francês recebeu folga nesta sexta-feira (10). A tendência é que Mbappé volte aos treinos no sábado, quando a comissão técnica poderá adaptar a carga de trabalho caso o atacante volte a sentir algum incômodo.

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    • Tchouaméni deve voltar ao time

    A França também espera contar novamente com Aurélien Tchouaméni. O volante sentiu os adutores antes das oitavas de final contra o Paraguai e não se recuperou a tempo de enfrentar o Marrocos nas quartas.

    Com cinco dias entre a classificação e a semifinal, o jogador do Real Madrid deve voltar a ficar à disposição de Didier Deschamps. Caso esteja em plenas condições, a expectativa é que ele retorne ao time titular. Tchouaméni deve ocupar a vaga de Manu Koné. Mesmo com boas atuações do meio-campista, Deschamps ainda vê o camisa 8 à frente na hierarquia da seleção.

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    França viaja para Dallas no domingo

    A seleção francesa volta a treinar neste sábado (11) no centro de preparação montado na Universidade de Bentley, em Boston. A viagem para Dallas está marcada para domingo à tarde. Como o deslocamento entre Boston e Dallas dura cerca de quatro horas, a comissão técnica preferiu não viajar no mesmo dia das obrigações oficiais da Fifa.

    Deschamps orienta time da França
    Deschamps orienta França contra Marrocos na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

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