Luca Meirelles se despede do Santos: ‘Realizei o meu maior sonho’

''O atacante Luca Meirelles se despediu do Santos nesta quinta-feira (28), por meio das redes sociais. O jogador foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

A transferência foi fechada por 12 milhões de euros (cerca de R$ 76,2 milhões). O acordo também prevê uma cláusula de 15% sobre mais-valia, enquanto o Peixe tenta garantir uma fatia adicional em caso de futura revenda.

Recentemente, Luca integrou a Seleção Brasileira Sub-20 em amistosos contra o Paraguai. A equipe se prepara para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada em setembro.

Luca Meirelles durante treino nesta temporada no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Natural de Goiânia (GO), Luca chegou na Vila Belmiro com apenas 10 anos de idade e, desde então, passou por todas as categorias até chegar na equipe sub-17. Em 2024, ele foi um dos grandes destaques do time. Conquistou o Campeonato Paulista e a chegou até as semifinais do Campeonato Brasileiro da categoria.

Aos 18 anos, o atacante Luca Meirelles tinha contrato profissional com o Santos até o final de 2029. O jogador soma 19 jogos pelo profissional e uma assistência.

Na coletiva de apresentação do técnico Juan Pablo Vojvoda, realizada na última terça-feira (26), na Vila Belmiro, o treinador destacou que não tem poder para impedir negociações do clube e ressaltou que a base é a essência do Santos.

Confira a nota oficial:

Hoje me despeço do clube que me formou não só como atleta, mas como homem. Cheguei como um menino cheio de sonhos, e saio mais maduro, grato por tudo o que vivi vestindo essa camisa.

Foram 8 anos de aprendizados, e aqui realizei meu maior sonho: me tornar jogador profissional!

Agradeço de coração a todos que fizeram parte dessa trajetória: comissões técnicas, staff, funcionários e, principalmente, a torcida que nunca deixou de apoiar.

O Santos será sempre a minha casa. Que seja apenas um até logo, e que um dia eu possa voltar para retribuir um pouco de tudo o que esse clube fez por mim.

Obrigado, Santos! Menino da Vila para sempre! 🤍🖤