Luca Meirelles se despede do Santos: ‘Realizei o meu maior sonho’
Atacante se despede do clube na semana em que Vojvoda inicia os treinos no Peixe
''O atacante Luca Meirelles se despediu do Santos nesta quinta-feira (28), por meio das redes sociais. O jogador foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.
A transferência foi fechada por 12 milhões de euros (cerca de R$ 76,2 milhões). O acordo também prevê uma cláusula de 15% sobre mais-valia, enquanto o Peixe tenta garantir uma fatia adicional em caso de futura revenda.
Recentemente, Luca integrou a Seleção Brasileira Sub-20 em amistosos contra o Paraguai. A equipe se prepara para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada em setembro.
Natural de Goiânia (GO), Luca chegou na Vila Belmiro com apenas 10 anos de idade e, desde então, passou por todas as categorias até chegar na equipe sub-17. Em 2024, ele foi um dos grandes destaques do time. Conquistou o Campeonato Paulista e a chegou até as semifinais do Campeonato Brasileiro da categoria.
Aos 18 anos, o atacante Luca Meirelles tinha contrato profissional com o Santos até o final de 2029. O jogador soma 19 jogos pelo profissional e uma assistência.
Na coletiva de apresentação do técnico Juan Pablo Vojvoda, realizada na última terça-feira (26), na Vila Belmiro, o treinador destacou que não tem poder para impedir negociações do clube e ressaltou que a base é a essência do Santos.
Confira a nota oficial:
Hoje me despeço do clube que me formou não só como atleta, mas como homem. Cheguei como um menino cheio de sonhos, e saio mais maduro, grato por tudo o que vivi vestindo essa camisa.
Foram 8 anos de aprendizados, e aqui realizei meu maior sonho: me tornar jogador profissional!
Agradeço de coração a todos que fizeram parte dessa trajetória: comissões técnicas, staff, funcionários e, principalmente, a torcida que nunca deixou de apoiar.
O Santos será sempre a minha casa. Que seja apenas um até logo, e que um dia eu possa voltar para retribuir um pouco de tudo o que esse clube fez por mim.
Obrigado, Santos! Menino da Vila para sempre! 🤍🖤
