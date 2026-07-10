Volante brasileiro acerta com clube da Rússia; jogador esteve na mira do Botafogo Jogador quase reforço o clube carioca no ano passado

O volante brasileiro Júlio Romão deixou o Ferencváros, da Hungria, e acertou com o Akhmat Grozny, da Rússia, para a temporada 2026/27. O jogador assinou contrato válido até o meio de 2029. Em sua apresentação, Romão celebrou a nova oportunidade e projetou os objetivos no clube russo.

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– Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade em minha vida. Feliz demais em estar aqui. O Akhmat é um clube com bastante tradição na Rússia. Espero poder ajudar o time a brigar na parte de cima da tabela. Darei o meu melhor para ajudar a equipe a conquistar muitas vitórias e corresponder à altura das expectativas. Que possamos fazer uma ótima temporada – comentou.

O Botafogo fez três investidas pelo volante na janela passada e mais uma agora, mas não chegou a um acordo com o Ferencváros. O time húngaro só aceitava negociar o jogador em definitivo, enquanto o Botafogo buscava um empréstimo com opção de compra. Sem entendimento, o negócio foi encerrado.

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Antes de chegar ao Akhmat Grozny, Romão passou pelo Qarabag, do Azerbaijão. No Brasil, defendeu Athletico-PR e Ponte Preta.

Júlio Romão em apresentação pelo Akhmat Grozny, da Rússia (Foto: Reprodução)

Júlio Romão fala da despedida da Hungria

O volante deixou o Ferencváros com dois títulos conquistados: o Campeonato Húngaro e a Copa da Hungria. Em sua despedida, agradeceu ao clube e aos torcedores.

– Saio da Hungria com a sensação de dever cumprido. Vivi momentos muito especiais no Ferencváros, conquistei títulos, evoluí como jogador e como pessoa e fiz grandes amizades. Sou muito grato ao clube, aos companheiros, à comissão técnica e aos torcedores por todo o carinho que recebi. Agora inicio um novo desafio com a mesma vontade de vencer – finalizou.

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