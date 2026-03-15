Robert Lewandowski já venceu duas vezes o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, em 2020 e 2021, mas nunca conquistou a Bola de Ouro, glorificação individual da revista "France Football". Ainda assim, na avaliação do polonês, Douglas Costa, seu ex-companheiro nos tempos de Bayern de Munique e com passagens por Grêmio e Fluminense, possuía nível para disputar a honraria e poderia tê-la conquistado em seu auge no clube alemão.

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Lewandowski e Douglas Costa formaram parceria nas duas experiências de DC pelo Bayern: a primeira mais bem-sucedida, entre 2015 e 2017, além de um retorno menos marcante em 2020/21. Ao todo, atuaram juntos em 86 partidas, com aproveitamento de cerca de 80%.

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Nesse período, participaram diretamente de 12 gols entre si: em 11 ocasiões, Douglas assistiu ao camisa 9 e em uma ocorreu o inverso. Nos 86 jogos compartilhados, Lewandowski marcou 80 vezes e distribuiu 13 assistências, enquanto o brasileiro anotou 15 gols e deu 27 passes decisivos. No total de suas duas passagens pelo clube bávaro, o ponta-direita registrou as mesmas 15 bolas na rede e 30 assistências em 97 partidas.

— Eu me lembro do Douglas Costa, com a canhota dele, ele era tão rápido e me deu assistências tantas vezes. Para mim, era fácil jogar com ele, porque quando ele dominava a bola, sabia que ele tentaria me achar com o passe ou cruzamento. Eu apreciava muito isso. [...] Nos seis primeiros meses, (de Bayern) era um jogador nível Bola de Ouro — disse Lewa, em entrevista à "Romário TV".

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Em seguida, o astro destacou o tempo em que atuou com Philippe Coutinho no clube e, atualmente, com Raphinha no Barcelona. Ao longo da carreira, Lewandowski também dividiu o campo com diversos outros brasileiros: Thiago Alcântara é quem mais atuou ao seu lado, com 193 partidas, seguido pelo ex-lateral Rafinha (151) e pelo próprio camisa 11 do Barça (139). Os defensores Dante e Felipe Santana também figuram entre os companheiros brazucas do artilheiro.

Por onde anda? ⚡

Douglas Costa, por sua vez, construiu carreira marcada por constantes mudanças no futebol internacional e passagens relevantes por diferentes clubes. Revelado pelo Grêmio, atuou por Shakhtar Donetsk, o próprio Bayern de Munique, Juventus, Los Angeles Galaxy e Sydney no exterior, além de retornar ao Imortal em 2021 e defender o Fluminense em 2024. Pela Seleção Brasileira, disputou 31 partidas entre 2014 e 2018. Hoje está no elenco do Chievo Verona, da quarta divisão italiana.

Douglas Costa conduz a bola em treinamento pelo Fluminense, no CT Carlos Castilho, em 2024 (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

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