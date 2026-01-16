menu hamburguer
Futebol Internacional

Giro d'Italia! Ex-Grêmio e Fluminense, Douglas Costa acerta com novo clube

Com experiência na Juventus, ponta-direita retorna ao País da Bota por seis meses

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/01/2026
16:28
Atualizado há 0 minutos
CAMPEONATO BRASILEIRO 2021: GRÊMIO X ATLÉTICO-MG
imagem cameraDouglas Costa lamenta chance perdida na partida entre Grêmio e Atlético-MG, válida pelo Brasileirão, na Arena (Foto: Victor Lannes/MyPhoto Press/Gazeta Press)
Com passagens por Grêmio e Fluminense no futebol brasileiro, Douglas Costa acertou contrato com o Chievo Verona, da quarta divisão italiana, válido até junho de 2026. O atacante estava sem clube desde a saída do Sydney FC, da Austrália, em setembro de 2025.

continua após a publicidade

Aos 35 anos, Douglas Costa passou os últimos três meses e meio sem clube, período em que treinou com o Boavista, do estado do Rio de Janeiro, para manter a forma física. No período, o atleta negociou com o Remo, da primeira divisão nacional, e com o Emelec, do Equador, que não disputará competições continentais nesta temporada.

continua após a publicidade

Contudo, o jogador optou pelo time que apresentou um projeto considerado mais seguro a médio e longo prazo. Com isso, Douglas defenderá o Chievo na segunda metade da temporada 2025/26 e, ao término do período, será transferido para o Al-Ittifaq, dos Emirados Árabes Unidos, mesmo clube que contratou o atacante Mario Balotelli, também de 35 anos, nesta temporada. A operação é viabilizada pelo fato de as duas equipes terem o mesmo proprietário, o empresário italiano Pietro Laterza.

Pirâmide italiana 🟢⚪🔴

Há esforços para que Douglas esteja à disposição já neste domingo (18), contra o Milan Sub-23, às 14h (de Brasília), embora seja mais provável que o brasileiro esteja apto até a próxima sexta-feira (23). A equipe ocupa a terceira colocação da quarta divisão, com 34 pontos em 19 rodadas, cinco a menos que o líder, campanha formada por dez vitórias, quatro empates e cinco derrotas, além de 29 gols marcados e 21 sofridos.

continua após a publicidade

No campeonato, o primeiro colocado garante acesso direto à terceira divisão, enquanto do segundo ao quinto disputam os playoffs por promoção. Fundado em 1919 e reativado em 2024 após falência, o Chievo é considerado uma entidade tradicional do Calcio.

DC ⚡

Douglas Costa, por sua vez, construiu carreira marcada por constantes mudanças no futebol internacional e passagens relevantes por diferentes clubes. Revelado pelo Grêmio, atuou por Shakhtar Donetsk, Bayern de Munique, Juventus, Los Angeles Galaxy e Sydney no exterior, além de retornar ao Imortal em 2021 e defender o Fluminense em 2024. Pela Seleção Brasileira, disputou 31 partidas entre 2014 e 2018.

Douglas Costa, do Brasil, reage durante partida Contra a Costa Rica, válida pela Copa do Mundo de 2018, na Rússia (Foto: Wander Roberto/Gazeta Press)
