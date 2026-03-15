O Real Madrid venceu o Elche por 4 a 1 no sábado (14), no Santiago Bernabéu Stadium, em partida válida pela 28ª rodada da La Liga. Os gols da vitória merengue foram marcados por Antonio Rüdiger (39'/1ºT), Federico Valverde (44'/1ºT), Dean Huijsen (21'/2ºT), Arda Güler (44'/2ºT); Manuel Morán descontou para os visitantes (40'/2ºT). O mais impressionante, sem dúvidas, foi o último gol, assinado pelo camisa 15.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Güler entrou na partida aos 13' do segundo tempo para substituir Vini Jr, quando o Madrid já vencia por 2 a 0. O astro teve atuação participativa e segura nos 32 minutos em campo, com dois passes decisivos e 25 acertos em 26 tentativas de passe (96%), além de 13 de 14 no campo adversário (93%), 12 de 12 no próprio campo e cinco acertos em cinco lançamentos longos.

continua após a publicidade

Contudo, sua maior contribuição ocorreu já nos instantes finais da partida, com o placar em 3 a 1 para o Real. Güler arriscou o chamado "gol que Pelé não fez" e finalizou de muito atrás do meio-campo. Com a potente perna esquerda, o jovem encobriu o goleiro e capitão do Elche, Matías Dituro, que, aos 38 anos, estava adiantado e não conseguiu evitar a quarta bola na rede. Abaixo, veja o lance:

Arda Güler em 2025/26 🔢

A temporada de Arda tem números expressivos. Aos 21 anos, a joia vive o quarto ano com a camisa do Real e já igualou sua temporada com maior número de jogos na carreira (43), marca que também havia alcançado pelo clube espanhol. Nesta campanha, soma quatro gols e 13 assistências em 2774 minutos.

continua após a publicidade

Em 2025/26, ganhou espaço ainda sob o comando de Xabi Alonso na ponta direita do ataque, posição anteriormente ocupada por Rodrygo na época em que Carlo Ancelotti dirigia a equipe. Embora extremo em alguns momentos, sobretudo na recomposição defensiva, Güler também funcionava como peça adicional no meio-campo e até como segundo volante na saída de bola. No período, inclusive, construiu parceria produtiva com Kylian Mbappé, artilheiro do Real na temporada com 38 gols até o momento.

Agora sob o comando de Álvaro Arbeloa, Güler não tem presença fixa no time titular, mas permanece como peça importante na sequência da temporada, em razão das diversas lesões que atingiram o departamento médico do clube. Entre elas está a de Rodrygo, seu principal concorrente direto por uma vaga no onze inicial e que não atua mais nesta temporada. De toda forma, o turco mantém as características de ponta que busca a faixa central do campo sempre que possível para aumentar o perigo ofensivo, movimento semelhante ao realizado pelo camisa 11 brasileiro.

Arda Güler celebra o quarto gol do Real Madrid na vitória sobre o Elche, válida pela La Liga, no Santiago Bernabéu (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

O Real Madrid segue na perseguição ao líder Barcelona na La Liga, com 66 pontos, um a menos que o rival, que soma 67. A campanha merengue registra 21 vitórias, três empates e quatro derrotas, além de 60 gols anotados e 24 sofridos, a melhor defesa do campeonato. O próximo compromisso será o jogo de volta das oitavas de final da Champions League contra o Manchester City, nesta terça-feira (17), às 17h (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.