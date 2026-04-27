Ex-Botafogo revela impacto do frio na Rússia: 'Um pouco difícil'

Ex-zagueiro do Botafogo, David Ricardo, atualmente no Dínamo Moscou, abriu o jogo sobre o início de sua trajetória no futebol da Rússia. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o defensor detalhou o impacto da mudança de país, especialmente pelas condições climáticas, e relembrou com destaque a estreia, marcada por gol em um clássico local.

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Ao abordar os primeiros meses no novo clube, David Ricardo destacou o frio intenso como o principal desafio de adaptação. Acostumado à rotina no Rio de Janeiro, o jogador explicou que a mudança brusca de temperatura exigiu um período de ajuste físico e mental.

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— Acho que foi uma adaptação um pouco difícil por conta do frio. Aqui na Rússia é um país que faz muito frio, e eu que estava jogando ali no Rio de Janeiro, a diferença é absurda. Então, querendo ou não, isso dificulta bastante — afirmou.

David Ricardo assinou com o Dínamo Moscou até junho de 2030 (Foto: Divulgação)

Apesar do impacto inicial fora de campo, o zagueiro ressaltou que encontrou um ambiente favorável dentro do clube. A presença de brasileiros e sul-americanos no elenco, além de uma comissão técnica com profissionais que falam português, ajudou a acelerar o processo de adaptação.

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— Mas a adaptação dentro do clube foi bastante rápida. As pessoas me acolheram muito bem, os jogadores. Já tinha brasileiros aqui, sul-americanos, então ficou mais fácil para adaptar. A comissão técnica também tem bastante sul-americanos, tem o tradutor brasileiro. Então, isso ajuda bastante na adaptação — completou.

David Ricardo estreou deixando boas impressões

Dentro de campo, o início também foi positivo e ajudou a amenizar as dificuldades fora dele. Logo na primeira partida oficial, David Ricardo marcou um gol em um dos jogos mais relevantes do calendário local, o que contribuiu para ganhar confiança no novo cenário.

— Fui feliz em fazer meu primeiro gol no meu primeiro jogo, logo no maior clássico daqui da Rússia, em um jogo de Copa que é muito importante para o Dínamo — relembrou.

Na sequência, o defensor também mencionou a campanha da equipe na competição e projetou o confronto decisivo diante do Krasnodar, válido pela final do torneio.

— Graças a Deus aí a gente chegou na final contra uma grande equipe, o Krasnodar. E a gente empatou o primeiro jogo, que é um jogo agora muito difícil, fora de casa. A gente espera chegar lá e conseguir o resultado — finalizou.

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