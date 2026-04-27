Astro do Barcelona pode alcançar feito inédito na história do futebol; veja

O possível título do Barcelona no Campeonato Espanhol pode marcar um momento raro no futebol europeu. A poucos jogos do fim da temporada, o clube catalão depende de uma combinação simples de resultados para confirmar a taça – cenário que, além do impacto coletivo, pode colocar João Cancelo em uma posição inédita na história.

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Caso conquiste a La Liga, o lateral completará um ciclo praticamente inacessível até hoje: títulos nacionais nas quatro principais ligas do continente. O português já venceu a Premier League, a Serie A e a Bundesliga – falta apenas a Espanha para fechar a lista.

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Grandes jogadores passaram perto do feito

A marca chama atenção porque envolve as cinco principais ligas do futebol europeu – Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França – e nenhum jogador conseguiu vencer em quatro delas. Cristiano Ronaldo foi campeão em três (Inglaterra, Espanha e Itália), mas nunca atuou na Alemanha ou na França. Ibrahimović também soma três títulos (Itália, Espanha e França), sem conquistas na Inglaterra ou na Alemanha. Robben venceu ligas em Inglaterra, Espanha e Alemanha, mas não jogou na Itália ou na França. Já Kingsey Coman tem títulos em França, Itália e Alemanha, sem passagens por Espanha ou Inglaterra.

Cancelo já soma títulos da Premier League, da Serie A e da Bundesliga ao longo da carreira. Caso confirme a conquista da La Liga com o Barcelona, será o primeiro jogador a reunir os quatro principais campeonatos nacionais do futebol europeu, e faltaria apenas o troféu da Ligue 1 para reunir uma 'manita' histórica de títulos de ligas.

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João Cancelo em ação pelo Barcelona (Foto: Reprodução/Instagram)

Além das principais ligas europeias, João Cancelo também soma um título nacional por Portugal, conquistado com o Benfica na temporada 2013/14. O campeonato português, no entanto, não integra o grupo das cinco grandes ligas do futebol europeu.

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