Espanhóis repercutem falta de Neymar no treino do Santos: 'Velhos hábitos'

A ausência de Neymar no treino do Santos no último domingo repercutiu na imprensa esportiva da Espanha, com o jornal "Diario AS" destacando que o atacante "voltou aos seus velhos hábitos". O brasileiro não compareceu à atividade sem dar explicações imediatas, o que gerou especulações. Horas depois, o clube emitiu uma nota oficial informando que o jogador apresentou um quadro de virose.

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De acordo com o clube, Neymar sentiu-se mal na noite de sábado, foi medicado e respondeu bem ao tratamento. O atacante segue monitorado pelo departamento médico.

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– O atleta Neymar Jr. apresentou quadro de virose na noite de sábado, foi medicado, reagiu bem e segue acompanhado pelo departamento médico do Santos FC – diz a nota.

O clube também confirmou que Neymar está na delegação que viajará para a Argentina nesta segunda-feira (27) para o duelo contra o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana. O jogador se junta ao grupo em Buenos Aires junto com outros cinco atletas que não atuaram no último fim de semana.

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Jornal coloca em cheque ida de Neymar à Copa

A publicação ainda lembrou que o camisa 10 do Santos foi titular nas duas últimas partidas do clube – contra Fluminense e Coritiba – e foi vaiado pela torcida ao deixar o campo em ambas. O jogador luta para convencer o técnico Carlo Ancelotti a lhe convocar para a Copa do Mundo, mas o tempo se esgota.

Mesmo com ações ofensivas, Neymar não consegue dar triunfo ao Santos (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Falta menos de um mês para o anúncio da lista final de convocados da Seleção Brasileira. A convocação está marcada para o dia 18 de maio. Neymar tem dado poucos motivos, dentro e fora de campo, para ser chamado. A virose, embora justificada, é mais um capítulo, segundo o AS, na longa lista de contratempos que atrapalham a preparação do jogador na reta final antes do Mundial.

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