Multa de técnico demitido do Chelsea pode superar salário de Estêvão no clube

O Chelsea anunciou nesta quarta-feira (22) a demissão do técnico Liam Rosenior após sequência de resultados ruins à frente do time inglês. Agora, enquanto pensa em um substituto para o começo da próxima temporada, o clube precisará arcar com um alto valor de multa rescisória que será pago ao treinador inglês.

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Rosenior foi apresentado pelo Chelsea em janeiro e disputou apenas 23 partidas à frente dos Blues. A crise foi instaurada após sete jogos sem vencer nos últimos oito confrontos, que ainda contou com uma eliminação nas oitavas de final da Champions League. O técnico tinha contrato até 2032 e, por isso, precisará chegar a um acordo para receber os salários restantes referentes ao período do acordo assinado.

Segundo informações de sites europeus, o Chelsea pode pagar entre 24 e 27 milhões de euros para Rosenior, o equivalente entre R$ 139 e 157 milhões na cotação atualizada. As cifras se equiparam ou superam os salários de alguns nomes de peso do elenco do time, como dos brasileiros Estêvão e Andrey Santos e do francês Malo Gusto.

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Portais como o inglês "The Sun" afirmam que ainda não há uma definição do acordo entre Chelsea e Rosenior sobre o valor total da multa. O contrato pode apresentar uma cláusula para que a rescisão seja menor que o valor integral ou o próprio clube pode oferecer um acordo com cifras mais baixas. Entretanto, o acerto assinado no começo do ano indicava um alto valor de salário anual.

O valor da multa de Rosenior, dividido por ano até o fim do contrato assinado em janeiro, varia entre 4 e 4,5 milhões de euros (R$ 23 a 26 milhões). Já o atacante Estêvão, um dos principais nomes do Chelsea e titular da Seleção Brasileira, recebe em torno de 3,5 milhões de euros (R$ 20,3 milhões) brutos por temporada no time inglês. As informações são da plataforma Capology, especializada em salários dos atletas das principais equipes do mundo.

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No caso de Andrey Santos, a disparidade é ainda maior. O volante brasileiro recebe pouco mais de 2 milhões de euros (R$ 11,6 milhões) a cada temporada, valor que representa a metade do que Rosenior pode ganhar com a multa rescisória. Os valores são referentes aos atuais contratos dos atletas brasileiros com o Chelsea.