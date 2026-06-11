logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Copa de 2026 terá recorde de técnicos estrangeiros e ausência inédita de brasileiros

Mais da metade das seleções será comandada por treinadores de outros países

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 15:04
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti, durante amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O italiano Carlo Ancelotti é o treinador da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira (11), e a competição ficará marcada não apenas pelo novo formato com 48 seleções, mas também por uma mudança cada vez mais evidente nos bastidores do futebol. Pela primeira vez na história do torneio, mais da metade das equipes será comandada por treinadores estrangeiros.

continua após a publicidade
  • Ederson e Weverton em amistoso entre Brasilo x Panamá no Maracanã - Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira não perde uma estreia de Copa do Mundo há 88 anos

    Seleção Brasileira
    Há 35 minutos
  • Brasil venceu a Croácia por 3 a 1 na abertura da Copa do Mundo de 2014. (Getty Images)

    Brasil nunca perdeu em aberturas de Copa do Mundo; relembre o histórico

    Copa do Mundo
    Há 21 minutos
  • Santiago Giménez - Milan

    Craque do México vale dois terços do elenco da África do Sul na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 minuto

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Levantamento da Press FC aponta que 27 das 48 seleções classificadas para o Mundial terão técnicos de outra nacionalidade. O número representa um salto expressivo em relação à edição de 2022, no Catar, quando apenas nove equipes apostaram em profissionais estrangeiros.

    A Argentina lidera a lista de países exportadores de treinadores, com seis representantes espalhados pelo torneio. Itália, França, Espanha, Alemanha e Portugal também terão técnicos trabalhando fora de seus países de origem.

    continua após a publicidade

    Para o treinador e professor da CBF Academy, Roger Machado, o fenômeno acompanha a própria transformação do futebol moderno.

    — Elementos da globalização atingem também o futebol. A Copa do Mundo é um campeonato de tendências, e as seleções que se destacam acabam influenciando metodologias e até a procura por profissionais de determinadas nacionalidades — analisa.

    Segundo Roger, a circulação cada vez maior de jogadores pelo mundo também ajuda a explicar o movimento.

    — O deslocamento migratório dos atletas gerou uma mistura muito grande de culturas e maneiras de jogar. Administrar grupos cada vez mais internacionais exige outras capacidades de liderança e gestão — explica.

    continua após a publicidade

    A edição de 2026 também marcará um fato inédito para o futebol brasileiro. Pela primeira vez desde a Copa de 1930, nenhum treinador brasileiro estará à frente de uma seleção participante do torneio.

    Em contrapartida, a própria Seleção Brasileira será comandada por um estrangeiro. O italiano Carlo Ancelotti estará no banco da Amarelinha e será um dos quatro técnicos italianos presentes na competição.

    Diretor Executivo da FutPro Expo, Veridiano Pinheiro vê a contratação de profissionais de fora como um reflexo natural do cenário atual.

    — A contratação de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira exemplifica essa nova era, onde o foco está na qualificação e não na nacionalidade. Quando o mercado interno não oferece o perfil desejado, ampliar a busca para o cenário internacional torna-se um caminho natural — afirma.

    Para Roger Machado, o desafio passa por equilibrar inovação e identidade.

    — O treinador pode trazer novas metodologias e ideias, mas sem perder de vista a cultura futebolística do país que representa. O desenvolvimento passa por absorver conhecimento, mas também por preservar características que fazem parte da identidade daquela seleção — conclui.

    Tabu histórico na Copa do Mundo

    Apesar do crescimento da presença estrangeira nos bancos de reservas, um tabu segue intacto. Em toda a história das Copas do Mundo, nenhum treinador conquistou o título comandando uma seleção diferente de seu país de origem.

    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Taça da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Javier Aguirre - Técnico do Mallorca
    Copa do MundoAntes da estreia, técnico do México provoca África do Sul: 'Eu odeio vocês'Há 15 minutos
    Diversos países estão tendo problemas com a imigração dos EUA para a Copa do Mundo (Imagem gerada por IA)
    Todos EsportesCopa do Mundo empilha polêmicas com imigração e segurança dos EUAHá 16 minutos
    Santiago Giménez - Milan
    Copa do MundoCraque do México vale dois terços do elenco da África do Sul na Copa do MundoHá 20 minutos
    Brasil venceu a Croácia por 3 a 1 na abertura da Copa do Mundo de 2014. (Getty Images)
    Copa do MundoBrasil nunca perdeu em aberturas de Copa do Mundo; relembre o históricoHá 21 minutos
    Neymar em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Seleção BrasileiraNeymar evolui em tratamento e se aproxima de retorno à SeleçãoHá 28 minutos
    Montagem Shakira e Piqué
    Copa do MundoNamoro de Shakira e Piqué começou em uma Copa do Mundo; relembreHá 35 minutos

    Mais LANCE!

    Quem é Burna Boy, cantor que se apresenta com Shakira na abertura da Copa?
    Shakira tem longa história com Copas do Mundo (Foto: Reprodução)
    Waka Waka, Dai Dai e mais: as músicas de Copa do Mundo feitas por Shakira
    Ederson e Weverton em amistoso entre Brasilo x Panamá no Maracanã - Seleção Brasileira
    Seleção Brasileira não perde uma estreia de Copa do Mundo há 88 anos
    Cristiano Ronaldo marcou dois gols e garantiu classificação de Portugal à Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Cristiano Ronaldo terá plano físico administrado por Portugal na Copa
    J Balvin, Belinda, Tyla… Quem são os artistas da abertura da Copa do Mundo?
    Jogadores do Cruzeiro palpitam sobre final da Copa (Foto: Reprodução Cruzeiro)
    Jogadores do Cruzeiro palpitam sobre Copa do Mundo; três deixam Brasil fora da final
    Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)
    Entenda a polêmica envolvendo os 29 jogos de invencibilidade do Marrocos
    Carlo Ancelotti com as mãos na cintura durante o amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã
    Conheça os 48 técnicos da Copa do Mundo e veja quem tem o currículo mais vencedor
    Merino é um dos destaques da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Coral Scoles-Coburn/Getty Images/AFP)
    Merino destaca favoritismo da Espanha na Copa do Mundo: 'Pode ganhar qualquer um'
    Ex-atacante do México sobreviveu a sequestro após 24h de cativeiro; relembre
    África do Sul 1 x 1 México - 11 de junho de 2010
    Hoje a Copa do Mundo começa com México e África do Sul; qual seu palpite? Vote
    Conheça Monterrey, uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026
    Visão aérea do reformado Estádio Azteca, na Cidade do México, palco do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Carl de Souza / AFP)
    Veja os recordes a serem quebrados na estreia da Copa do Mundo
    Vista MetLife Stadium antes da Copa do Mundo 2026 em East Rutherfort.
    Brasil não fará treino de reconhecimento no estádio da estreia na Copa do Mundo