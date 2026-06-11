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Capitão do Japão, Endo está fora da Copa do Mundo de 2026

Volante do Liverpool não se recupera de lesão e desfalca os Samurais Azuis

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 15:10
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Endo, capitão do Japão e jogador do Liverpool, foi cortado da seleção às vésperas da estreia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Instagram)
Endo, capitão do Japão e jogador do Liverpool, foi cortado da seleção às vésperas da estreia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Instagram)

O clima de otimismo na seleção do Japão sofreu um duro golpe. Em um anúncio oficial que pegou os torcedores de surpresa, os Samurais Azuis confirmaram que o volante e capitão Wataru Endo está oficialmente fora da Copa do Mundo 2026. O jogador do Liverpool não conseguiu se recuperar totalmente de uma insistente lesão no pé esquerdo e foi obrigado a abrir mão da disputa do maior torneio do planeta.

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    Mohamed Salah e Wataru Endo antes do jogo com o Galatasaray (Photo by Ozan Kose / AFP)
    Mohamed Salah e Wataru Endo antes do jogo com o Galatasaray (Foto: Ozan Kose / AFP)

    O anúncio marca o fim de uma dolorosa corrida contra o tempo que vinha desde o início do ano. Em fevereiro, Endo passou por uma cirurgia de correção após sofrer uma fratura no pé esquerdo. O meio-campista passou praticamente toda a reta final da temporada 2025/26 pelo Liverpool afastado dos gramados, realizando trabalhos individuais intensificados para tentar chegar ao Mundial em condições de jogo.

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    A notícia da desistência da Copa do Mundo choca porque os sinais recentes apontavam para um desfecho positivo. No mês de maio, o capitão havia demonstrado uma evolução significativa e chegou a ser reintegrado aos treinos com o restante do elenco. O otimismo foi selado no dia 31 de maio, quando Endo entrou em campo e jogou por 45 minutos no amistoso preparatório do Japão contra a Islândia, sem dar indícios de que sua vaga estaria em risco.

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    No entanto, as dores voltaram a assombrar o atleta. Nos últimos dias, durante o período de preparação da seleção japonesa em solo americano, Endo sofreu uma recaída física e voltou a treinar de forma totalmente isolada no centro de treinamento da equipe em Nashville. Após novas avaliações médicas constatarem que ele não teria condições de atuar em alto nível, a comissão técnica e o jogador decidiram pelo corte.

    Para preencher a lacuna deixada pelo corte do capitão, a comissão técnica do Japão agiu rápido nos bastidores. Endo será substituído na lista final de convocados pelo atacante Shuto Machino, que atualmente defende as cores do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha.

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    Embora Machino adicione uma nova opção ofensiva ao elenco, a perda de Wataru Endo é imensurável sob o ponto de vista de liderança tática e emocional. Sem o seu principal pilar do meio-campo, os Samurais Azuis precisarão se reinventar taticamente para buscar a classificação em seu grupo na Copa do Mundo.

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