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Bernardo Silva define futuro e encaminha acordo com gigante espanhol

Meia-atacante português deve atuar por clube espanhol na próxima temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 17:26
Atualizado há 1 minutos
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Jogador encerra ciclo pelo clube inglês após nove anos (Foto: Paul Ellis/AFP)
Jogador encerra ciclo pelo clube inglês após nove anos (Foto: Paul Ellis/AFP)

O meia-atacante Bernardo Silva, que se despediu do Manchester City no fim da temporada europeia de 2025/26, está perto de definir seu futuro após ser especulado no Barcelona e no Atlético de Madrid, e o próximo passo do jogador deve ser um gigante espanhol inusitado: segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Real Madrid deve ser o destino do craque.

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    • A proposta dos Merengues para contar com o jogador é de um contrato até junho de 2028, com a possibilidade de renovação. A negociação já estaria em fase final, e o atleta deve ser anunciado em breve.

    Bernardo Silva é mais uma das contratações que o Real Madrid engatilha para a próxima temporada, e é mais um nomes de peso que deve ser anunciado em breve pelo clube espanhol. Além dele, o zagueiro Konaté, que se despediu do Liverpool nesta temporada, e o lateral Dumfries, da Inter de Milão, devem ser oficializado como novos reforços para a defesa e lateral, respectivamente.

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    Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva comemoram gol pela seleção portuguesa (Foto: Sergei Gapon/AFP)
    Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva comemoram gol pela seleção portuguesa (Foto: Sergei Gapon/AFP)

    Bernardo Silva deve atuar pela seleção de Portugal na Copa do Mundo, e enfrentará a República Democrática do Congo, Uzbequistão e a Colômbia na primeira fase da competição. Após o encerramento da participação de Portugal, o provável é que o meia português se apresente ao clube madrilenho.

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    Florentino Peréz, atual presidente do Real Madrid, foi reeleito na última semana e tem buscado cumprir algumas promessas feitas durante a campanha, como por exemplo a contratação de astro de 150 milhões de euros (R$ 900 milhões) anunciada pelo mandatário, que se trava de Julián Álvarez. O Atlético de Madrid, clube rival da mesma cidade, recusou a proposta pelo atacante e fez questão de ironizar a proposta nas redes sociais, chegando a responder a nota oficial do rival afirmando que eles "fazem rir mais do que o Barcelona", clube que também tentou a contratação do jogador.

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    Assim como no caso de Álvarez, o clube madrilenho tentou atravessar os rivais atravessando as negociações que estavam em andamento. Bernardo Silva aparenta ser o primeiro da disputa entre os clubes espanhol no qual os Galáticos conseguiram levar a melhor.

    Pérez também trouxe ao Real o técnico José Mourinho, que deixou o Benfica por 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 88,9 milhões) e retornou ao clube pelo qual foi multicampeão. O treinador deve ser integrado e começar os trabalhos com o elenco no dia 13 de julho, quando inicia a pré-temporada do clube espanhol.

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